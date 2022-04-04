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Курс долара буде
заморожений до кінця війни

Курс долара буде заморожений до кінця війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 21:26

Курс долара буде заморожений до кінця війни

Пропонуємо до обговорення:
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

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Курс долара буде заморожений до кінця війни
R2
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