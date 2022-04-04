До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
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Курс долара буде заморожений до кінця війни
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Додано: Нед 10 кві, 2022 21:26
Курс долара буде заморожений до кінця війни
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Курс долара буде заморожений до кінця війни
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