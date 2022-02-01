Придбання власної квартири досить відповідальний крок для кожної сім’ї або окремої людини.
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Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при купівлі квартири на первинному ринку
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:11
Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при...
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Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при купівлі квартири на первинному ринку
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