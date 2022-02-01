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Олександр Іванишин: на що
потрібно звертати увагу при...

Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:11

Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при...

Пропонуємо до обговорення:
Придбання власної квартири досить відповідальний крок для кожної сім’ї або окремої людини.

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Олександр Іванишин: на що потрібно звертати увагу при купівлі квартири на первинному ринку
R2
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