У Євросоюзі розробили план реверсного постачання природного газу в Україну та Молдову на випадок, якщо виникнуть проблеми із забезпеченням енергоносієм з рф.
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ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії
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Додано: Вів 12 кві, 2022 14:50
ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із...
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Дивися повний текст
ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії
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