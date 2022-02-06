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ЄС забезпечить Україну
газом у разі перебоїв із...

ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 14:50

ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із...

Пропонуємо до обговорення:
У Євросоюзі розробили план реверсного постачання природного газу в Україну та Молдову на випадок, якщо виникнуть проблеми із забезпеченням енергоносієм з рф.

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ЄС забезпечить Україну газом у разі перебоїв із постачаннями з росії
R2
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