Терміни подання звітів та сплати податків під час війни

Додано: Вів 12 кві, 2022 16:13

Юристи компанії “Правова допомога” коментують ситуацію щодо подання звітності та термінів сплати податків в Україні під час воєнного стану. Частину тексту ми приведемо тут.Під час воєнного стану можна відкласти звітність – податкову, фінансову, бухгалтерську, розрахункову чи аудиторську. Наші парламентарії також зупинили проведення перевірок щодо своєчасності та повноти подач звітів. До того ж, скасували відповідальність за несплату податків. Також не оподатковується допомога армії.Якщо платник податків не має можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, за термінами сплати податків та зборів, або, наприклад, щодо подання звітності – він звільняється від відповідальності за це. Проте не назавжди – він має виконати такі обов'язки протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.Це означає, що і зараз не можна втрачати концентрації і випускати документацію компанії з фокусу - все це доведеться пред'явити після війни.Також не потрібно сплачувати податок при наданні послуг з перевезення – у разі, якщо ці перевезення здійснюються з метою задоволення потреб ЗСУ та тероборони. До речі про перевезення: ліцензії, термін яких спливає або закінчився до початку вторгнення російських військ на територію України, продовжують свою дію на строк дії воєнного стану.По ФОП 1 та 2 груп запроваджено положення про добровільну сплату єдиного податку та сплату ЄСВ. Також тимчасово скасовано санкції за порушення РРО дисципліни, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.Що ж до ФОП 3 групи, всі вони можуть перейти на 2% податок.Важливі тезиси та рекомендації для бізнесу у цей складний час:- Якщо підприємство/підприємець не має змоги подати звіт, сплатити податки та виконати інші податкові зобов'язання – на час дії воєнного стану в Україні діє звільнення від передбаченої відповідальності. Але в строк, що не перевищує 90 днів після припинення або скасування військового стану в Україні, такі зобов'язання мають бути виконані.- Не можна звільняти працівників, спираючись на оголошення воєнного стану в Україні – законодавство, яке регулює трудові відносини, не змінено.- ФОП 2-4 груп із 1.01.2022 року зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО). Але на період до припинення або скасування військового стану на території України санкції за РРО – порушення не застосовуються.- Змінено порядок сплати податку великих виробників та підприємств. Так, на сьогоднішній день можлива сплата податку у розмірі 2% від обороту, і це не залежить від виду діяльності, крім невеликого переліку винятків, серед яких – іноземні юридичні особи та підприємства, які займаються випуском підакцизних товарів та здійсненням азартних ігор).- У період, коли є перебої з отриманням готівки, планується визначити можливість проведення фактичних перевірок для забезпечення оплати карткою. За порушення буде застосовуватися штраф 8500 грн.- Не оподатковуватиметься благодійна допомога, що надається учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій. Також не оподатковуватиметься і дохід фізичних осіб - нецільова благодійна допомога тим, хто постраждав внаслідок цієї війни.- Для некомерційних організацій також передбачено податкову знижку – 16% (замість 4% зараз) на пожертвування.- Для власників, чия земля розташована в районах, де йдуть бойові дії – з березня до кінця 2022 року передбачено звільнення від сплати податку на землі.Детально про кожен з пунктів юристи розповідають у першоджерелі, якщо цікаво, можна почитати