RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта доставить “посилки
з домівки” з 70% знижкою...

Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:42

Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта з 11 березня буде доставляти “посилку з домівки” з 70% знижкою до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто до тих країн, які приймають найбільшу кількість українців, яким довелося покинути Батьківщину через російську агресію.

Дивися повний текст
Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97682
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...
R2 » Суб 09 кві, 2022 10:57
1 329
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 10:57
Igorten
На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки...
R2 » П'ят 08 кві, 2022 10:42
1 342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 кві, 2022 10:42
alex7gk
Відновлення житлового фонду: чи будуть нові домівки з...
R2 » Чет 07 кві, 2022 14:02
2 556
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 кві, 2022 14:17
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.