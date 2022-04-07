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Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 кві, 2022 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта з 11 березня буде доставляти “посилку з домівки” з 70% знижкою до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто до тих країн, які приймають найбільшу кількість українців, яким довелося покинути Батьківщину через російську агресію.
Дивися повний текст Укрпошта доставить “посилки з домівки” з 70% знижкою українцям, які евакуювалися в сусідні країни
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