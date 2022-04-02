Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення.
Дивися повний текст
Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 кві, 2022 14:37
Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
Додано: Сер 13 кві, 2022 14:37
6 квартир в Одессе? Ох никуя ж себе, как говорят севернее, рывок :)
Востаннє редагувалось summacut в Сер 13 кві, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:33
Додано: Сер 13 кві, 2022 16:51
Re: Українці відновлюють інвестиції у житло - ЛУН
Они возможность сделать покупку-продажу собираются открывать? Предлагается деньги застройщику занести и в случае если застройщик чудом таки достроит - даже не иметь возможности зарегистрировать на себя эту недвигу или продать.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|