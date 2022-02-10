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НБУ нагадав, які операції
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НБУ нагадав, які операції не можна проводити з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:16

НБУ нагадав, які операції не можна проводити з...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк нагадав про заборону операцій із російськими та білоруськими рублями.

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НБУ нагадав, які операції не можна проводити з російськими рублями
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:16

Конченые! Хотят чтоб начался рост цен и паника
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