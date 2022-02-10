Національний банк нагадав про заборону операцій із російськими та білоруськими рублями.
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НБУ нагадав, які операції не можна проводити з російськими рублями
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:16
НБУ нагадав, які операції не можна проводити з...
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Дивися повний текст
НБУ нагадав, які операції не можна проводити з російськими рублями
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