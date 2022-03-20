Аналітики dom.ria дослідили ситуацію з орендою нерухомості від початку війни.
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Як змінився ринок оренди нерухомості через війну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 07:48
Як змінився ринок оренди нерухомості через війну
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Як змінився ринок оренди нерухомості через війну
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