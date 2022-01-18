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Samsung готує до випуску
телевізор, що згортається

Samsung готує до випуску телевізор, що згортається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:10

Samsung готує до випуску телевізор, що згортається

Пропонуємо до обговорення:
Samsung Display, можливо, планує випустити новий продукт, який зможе скласти конкуренцію своєму давньому конкуренту LG.

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Samsung готує до випуску телевізор, що згортається
R2
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