Госбюджет на сегодняшний день

Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
vitaliian написав:Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
vitaliian написав:Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди: - айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну, - наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
vitaliian написав:Министр финансов: «По таможне мы в среднем собираем только 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация тоже не простая, но там более половины довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее выходить». По словам министра, основными источниками наполнения госбюджета на сегодняшний день являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.
зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
Вот интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
change_pm написав:зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
ну, окі... сперечатись не буду.
просто скажу - до війни кажуть вумні люди: - айті було на 5му місці по заводу валюти в крахну, - наразі, ті ж люди кажуть, місце перше...
а там де валюта і доходи айті, мабудь якісь і податки по мультиплікатору, ніт?
соотношение экспорта - ИТ против классики нашей страны (сельхоз+металл) по итогам 2021 - 6 млрд дол (по данным самих ИТшников) против 43 млрд дол. так что если ИТ на первом месте, то в целом это ситуацию не спасает, к сожалению
мультипликатор есть, но на налоги влияет очень опосредовано...
change_pm написав:зара ще західні замовники подропають проекти, де задіяні невиїзні айтішнікі, такі будуть збори в податковій - закачаешсі!
где ИТ, а где налоговые поступления - пока в нашей стране они не сильно пересекаются
Вот интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
давайте спросим у жителей Кривого Рога
налог на прибыль конечно уходит гос-ву, а 75% подоходного - остается в местном бюджете. если они еще применят опыт Харькова по налогу на землю (это когда шерсть снимают вместе со шкурой) - так вообще будут в шоколаде, еще просто не освоили.
BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 кві, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
що? у Вілкулів немає власного банчика? - ну, бл** ніщєброды внатурє
BIGor написав:интересно, Кривой-Рог очень развился от того что в нем сосредоточены Криворожсталь и куча ГОКОв и карьеров?
важно не где они сосредоточены а куда поступает выручка. В кривом роге есть хоть один местный банк? Предприятий куча, а банки - филиалы Киевских. Всё что нужно знать про движение криворожских денег 💸 в сторону столицы.
Вы шутите???
если мы говорим о влиянии на налоги - то наверное, неважно даже ГДЕ зарегистрирована фирма, поскольку прибыль и НДС - это все равно общегосударственные налоги.
а местные налоги - подоходный и налог на землю - платятся от местонахождения производственной площадки. насчет подоходного на 100% не уверен, но вроде так - кто может уточнить?