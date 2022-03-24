В Україні діє програма виплат 6500 гривень через єПідтримку платникам податків з постраждалих від війни регіонів.
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Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:56
Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді...
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Дивися повний текст
Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання
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