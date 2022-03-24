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Програма єПідтримка на
6500 гривень: відповіді...

Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:56

Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діє програма виплат 6500 гривень через єПідтримку платникам податків з постраждалих від війни регіонів.

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Програма єПідтримка на 6500 гривень: відповіді Мінекономіки на основні питання
R2
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