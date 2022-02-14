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В Україні здорожчали
крупи: які зараз ціни

В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:15

В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.

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В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни
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