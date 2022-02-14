В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.
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В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:15
В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни
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Дивися повний текст
В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни
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