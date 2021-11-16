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Криптовалюти, KYC та Identomat:
як технології...

Криптовалюти, KYC та Identomat: як технології...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:03

Криптовалюти, KYC та Identomat: як технології...

Пропонуємо до обговорення:
Уряди та регулюючі органи виявляють ризики, що зростають, пов'язані з криптовалютними перекладами.

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Криптовалюти, KYC та Identomat: як технології на основі ШІ захищають від кібершахрайства — експерт
R2
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