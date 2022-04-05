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ТОП-5 галузей, де платять
найвищі зарплати під час війни

ТОП-5 галузей, де платять найвищі зарплати під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:30

ТОП-5 галузей, де платять найвищі зарплати під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Зараз проблема працевлаштування стоїть гостро для багатьох українців, адже зарплата - основне джерело доходу.

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ТОП-5 галузей, де платять найвищі зарплати під час війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:30

Потрібні держ замовлення та вузи для ІТ спеців, всі економісти/юристи за свій рахунок хай вчаться.
Rainbow
 
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