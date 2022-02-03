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Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Світ має ввести "податок за війну" проти росії, який накладатиметься на будь-які торговельні та фінансові операції агресора, а кошти з нього мають бути спрямовані на відновлення України.
Дивися повний текст Зеленський закликав світ ввести \"податок за війну\" на всі операції рф
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:12
Класна ідея, хочеш воювати плати за це десятикратною ціною
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