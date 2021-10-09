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НБУ погодив довірену особу
за акціями підсанкційних...

НБУ погодив довірену особу за акціями підсанкційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 11:43

НБУ погодив довірену особу за акціями підсанкційних...

Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк Україна погодив з Національним банком України довірену особу.

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НБУ погодив довірену особу за акціями підсанкційних власників Альфа-Банку
R2
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