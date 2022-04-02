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Як отримати статус переселенця
в «Дії»: інструкція

Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:37

Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно розробники "Дії" запустили комплексну послугу для українців.

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Як отримати статус переселенця в «Дії»: інструкція
R2
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