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СБ оцінює збитки інфраструктури
України від війни у $60 млрд

СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:15

СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Група Світового банку завершила попередню оцінку фізичних збитків будівлям та інфраструктурі України, завданих військовою агресією Росії, та оцінила його приблизно в $60 млрд.

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СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд
R2
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