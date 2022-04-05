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СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Група Світового банку завершила попередню оцінку фізичних збитків будівлям та інфраструктурі України, завданих військовою агресією Росії, та оцінила його приблизно в $60 млрд.
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