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Вартість будівельних матеріалів .
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 кві, 2022 13:11
Як Перемога вплине на вартість будівельних матеріалів .В цьому році мав будувати будинок .Фундамент вже є .Чи варто купувати кирпич ( вітчизняний ) зараз , чи після перемоги ? У кого які будуть думки ?
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kipa192
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