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Вартість будівельних матеріалів .
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 13:11

Вартість будівельних матеріалів .

Як Перемога вплине на вартість будівельних матеріалів .В цьому році мав будувати будинок .Фундамент вже є .Чи варто купувати кирпич ( вітчизняний ) зараз , чи після перемоги ? У кого які будуть думки ?
kipa192
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:45

  kipa192 написав:Як Перемога вплине на вартість будівельних матеріалів .В цьому році мав будувати будинок .Фундамент вже є .Чи варто купувати кирпич ( вітчизняний ) зараз , чи після перемоги ? У кого які будуть думки ?

Есть большая вероятность, что все те, кто собственно Перемоги ждут для начала/продолжения строительства -- как раз после нее и начнут массово скупать в том числе и кирпич -- со всеми вытекающими...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:15

Сам строюсь сейчас. С прошлого года было очевидно, что всё сильно подорожают материалы из-за энергоносителей, сейчас к этому прибавляется нарушение логистики и дефицит. Ищите у поставщиков, что осталось по старым ценам и выкупайте пока не стартовал сезон. Для примера выкупил партию шлакоблока по 16.50, а у всех уже 26.5. И так всë
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:19

  budmix_org написав:Сам строюсь сейчас. С прошлого года было очевидно, что всё сильно подорожают материалы из-за энергоносителей, сейчас к этому прибавляется нарушение логистики и дефицит. Ищите у поставщиков, что осталось по старым ценам и выкупайте пока не стартовал сезон. Для примера выкупил партию шлакоблока по 16.50, а у всех уже 26.5. И так всë

Шлакоблок из чего?! Если из угля, слегка фонит до 25 мкрг.
Bolt
 
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