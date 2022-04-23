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Додано: Суб 23 кві, 2022 13:11
Вартість будівельних матеріалів .
Як Перемога вплине на вартість будівельних матеріалів .В цьому році мав будувати будинок .Фундамент вже є .Чи варто купувати кирпич ( вітчизняний ) зараз , чи після перемоги ? У кого які будуть думки ?
Додано: Суб 23 кві, 2022 17:45
Есть большая вероятность, что все те, кто собственно Перемоги ждут для начала/продолжения строительства -- как раз после нее и начнут массово скупать в том числе и кирпич -- со всеми вытекающими...
Додано: Суб 23 кві, 2022 18:15
Сам строюсь сейчас. С прошлого года было очевидно, что всё сильно подорожают материалы из-за энергоносителей, сейчас к этому прибавляется нарушение логистики и дефицит. Ищите у поставщиков, что осталось по старым ценам и выкупайте пока не стартовал сезон. Для примера выкупил партию шлакоблока по 16.50, а у всех уже 26.5. И так всë
Додано: Суб 23 кві, 2022 18:19
Шлакоблок из чего?! Если из угля, слегка фонит до 25 мкрг.
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