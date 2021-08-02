Как вариант - стенка из итальянских стеклоблоков. Метр погонный 200 баксов и при интересной подсветке вау-еффект гарантирован.
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Додано: Вів 16 тра, 2023 11:54
Как вариант - стенка из итальянских стеклоблоков. Метр погонный 200 баксов и при интересной подсветке вау-еффект гарантирован.
Додано: Вів 16 тра, 2023 12:00
сильно экстравагантно
есть варианты попроще
Додано: Вів 16 тра, 2023 12:15
Смотрится хорошо, но мне нужна была максимально воздушная перегородка с подвижной частью. Раумплюс был единственным приличным и более-менее отработанным решением, к которому были все комплектующие, которые необходимы (и то не все) и можно было получить более-менее прогнозируемый результат. Получилось очень хорошо. Как-нибудь, если Реус накопит наконец 350куе и будет готов, скину фото как получилось. Но по цене - это что-то невероятное.
Додано: Нед 21 тра, 2023 20:49
Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт
Нормально подросло. В 2 разика
Додано: Нед 21 тра, 2023 23:15
Питання в іншому - чи впаде після закінчення війни і відновлення ланцюгів поставок.
Доя мене важливий момент. Почав будову до війни. В цьому році хочу накрити коробку (матеріали були закуплені раніше), але що далі?
Якщо ціни на все множити на два в гривні і на півтора в доларі ( а пишуть, що на деякі позиції і в два-три рази виросло), то нахіба він такий фінальний цінник? Варто вже придивлятись щось альтернативне в країнах під парасолькою НАТО. В Україні і старою хатою обійтись можна.
Додано: Вів 23 тра, 2023 16:17
Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт
Зимой когда последний раз был в строймаркете, цены взлетели еще на 10-20%, в частности подорожал цемент, плиточный клей, гипсокартон, гипсовые сухие смеси, плитка и все остальное. И это при том, что за это время доллар укрепился на 10%, выходит подорожание фактически в валюте чуть ли не на треть за 3-4 месяца.
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Опять попал в Эпик. Решил посмотреть плитку и некоторые позиции сантехники. Испанская плитка определенного бренда +100% от цены 21 года, знаю точно, тк покупал её. Некоторые позиции сантехники прибавили от 60% и выше. При этом не могу понять кто берет откровенный Китай, сделанный исключительно под эпицентр, если рядом стоит roca на 25% дороже. По ценам разброд и шатание, ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.
Додано: Пон 05 чер, 2023 23:53
Додано: Чет 22 чер, 2023 22:09
Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт
Корочє по матеріалам і роботам
Поміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлер
Ремонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -
Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксів
Корочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені)
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