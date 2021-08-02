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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:47

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Корочє по матеріалам і роботам
Поміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлер
Ремонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -
Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксів
Корочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені)

А что в Дайкине полетело? У меня инвертор на 11году полёта(плата вроде, не механика), так ремонт в 17м году более 15кгрн огласили.
Теперь новый хозяин уже с этим разбирается

Двигун вентилятора -моєму дайкіну 18 років - до цього не ламався )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18

  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:38

  _Mykola_ написав:
  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?

Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:55

  Vadim_ написав:
  _Mykola_ написав:
  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?

Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.

Чувак під ніком Mykola вилетів на Валдай)
gonchik74
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