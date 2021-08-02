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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:47
барабашов написав: cherchiltank написав:
Корочє по матеріалам і роботам
Поміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлер
Ремонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -
Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксів
Корочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені)
А что в Дайкине полетело? У меня инвертор на 11году полёта(плата вроде, не механика), так ремонт в 17м году более 15кгрн огласили.
Теперь новый хозяин уже с этим разбирается
Двигун вентилятора -моєму дайкіну 18 років - до цього не ламався )
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18
beee написав:
Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой
А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?
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_Mykola_
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Додано: Суб 24 чер, 2023 16:38
_Mykola_ написав: beee написав:
Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой
А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?
Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.
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Vadim_
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Додано: Суб 24 чер, 2023 16:55
Vadim_ написав: _Mykola_ написав: beee написав:
Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой
А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?
Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.
Чувак під ніком Mykola вилетів на Валдай)
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gonchik74
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Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16
Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.
Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн
......
Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,
про мебель молчу,
ремонт за шо робити?
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Vadim_
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:09
Vadim_ написав:
Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.
Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн
......
Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,
про мебель молчу,
ремонт за шо робити?
Оренду ви оптимістично порахували - в Києві до довоєнних цін в гривнях підтягнулися тільки однушки (ексклюзивні тетріси і першу здачу новобудов з цікавим ремонтом я не беру до уваги)
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cherchiltank
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