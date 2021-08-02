Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 28293031 Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:47 барабашов написав: cherchiltank написав: Корочє по матеріалам і роботам

Поміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлер

Ремонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -

Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксів

Корочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені) Корочє по матеріалам і роботамПоміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлерРемонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксівКорочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені)

А что в Дайкине полетело? У меня инвертор на 11году полёта(плата вроде, не механика), так ремонт в 17м году более 15кгрн огласили.

Теперь новый хозяин уже с этим разбирается А что в Дайкине полетело? У меня инвертор на 11году полёта(плата вроде, не механика), так ремонт в 17м году более 15кгрн огласили.Теперь новый хозяин уже с этим разбирается

Двигун вентилятора -моєму дайкіну 18 років - до цього не ламався ) Двигун вентилятора -моєму дайкіну 18 років - до цього не ламався ) cherchiltank

Повідомлень: 300 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18 beee написав: Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см? А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см? _Mykola_ Повідомлень: 4552 З нами з: 09.02.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 658 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 16:38 _Mykola_ написав: beee написав: Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см? А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить

Это какой-то бункер ?

Для жилого это же дорого и не целесообразно. Это какой-то бункер ?Для жилого это же дорого и не целесообразно. Vadim_

Повідомлень: 2849 З нами з: 23.05.14 Подякував: 595 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 чер, 2023 16:55 Vadim_ написав: _Mykola_ написав: beee написав: Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см? А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить

Это какой-то бункер ?

Для жилого это же дорого и не целесообразно. Это какой-то бункер ?Для жилого это же дорого и не целесообразно.

Чувак під ніком Mykola вилетів на Валдай) Чувак під ніком Mykola вилетів на Валдай) gonchik74

Повідомлень: 299 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16 Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.

Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн

......

Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,

про мебель молчу,

ремонт за шо робити? Vadim_

Повідомлень: 2849 З нами з: 23.05.14 Подякував: 595 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 чер, 2023 20:09 Vadim_ написав: Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.

Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн

......

Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,

про мебель молчу,

ремонт за шо робити? Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн......Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,про мебель молчу,ремонт за шо робити?

Оренду ви оптимістично порахували - в Києві до довоєнних цін в гривнях підтягнулися тільки однушки (ексклюзивні тетріси і першу здачу новобудов з цікавим ремонтом я не беру до уваги) Оренду ви оптимістично порахували - в Києві до довоєнних цін в гривнях підтягнулися тільки однушки (ексклюзивні тетріси і першу здачу новобудов з цікавим ремонтом я не беру до уваги) cherchiltank

Повідомлень: 300 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 91 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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