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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 08:47

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Корочє по матеріалам і роботам
Поміняв в квартирі бойлер 100 літрів - 11800 з установкою з яких 10000 бойлер
Ремонтую кондиціонер - 200 баксів запчастина - бо вже старий, але міняти не варіант бо японський ще той дайкін -
Замовив полікарбонат для навісу - 500 баксів
Корочє ремонт зараз робити досить бʼє по кишені)

А что в Дайкине полетело? У меня инвертор на 11году полёта(плата вроде, не механика), так ремонт в 17м году более 15кгрн огласили.
Теперь новый хозяин уже с этим разбирается

Двигун вентилятора -моєму дайкіну 18 років - до цього не ламався )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 11:18

  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:38

  _Mykola_ написав:
  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?

Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 16:55

  Vadim_ написав:
  _Mykola_ написав:
  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?

Это какой-то бункер ?
Для жилого это же дорого и не целесообразно.

Чувак під ніком Mykola вилетів на Валдай)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16

Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.
Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн
......
Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,
про мебель молчу,
ремонт за шо робити?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:09

  Vadim_ написав:Ламинат Classen подожчав приблизно на 20% в грн порівняно з травнем 2022.
Гипсокартон Rigips ЛГКВ 12,5*1,2*2,5 декабрь 2021 - 252 грн. июнь 2023 -480грн
......
Аренда хаты на сдачу 2021 - 530$ . 2023 - 480$ и то это очень хорошо ...,
про мебель молчу,
ремонт за шо робити?

Оренду ви оптимістично порахували - в Києві до довоєнних цін в гривнях підтягнулися тільки однушки (ексклюзивні тетріси і першу здачу новобудов з цікавим ремонтом я не беру до уваги)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:03

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Сьогодні міняв бойлер в селі - в общєм 3500 заміна це робота і матеріали - правда там трохи заморочено було, чувак возився 4 години, але зробив, якщо заміна була без заморочку то обійшлося б у 2200 - в Києві думаю буде дешевше - бо це село а бензин по 48 грн)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:46

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

_Mykola_ написав:
  beee написав:Чтобы там вы не лепили на стены и пол, нормальные застройщики под стяжкой используют песок, нормальную толщину межквартирных стен из кирпича, и верхнее примыкание стены с плитой

А як Ви оцінюєте забудовника якщо він робить всі міжквартирні стіни з суцільного моноліту 16-32см?


Слабовато.
Толщина дверей, в некотором смысле, должна быть не менее 500 мм из бетона В40 с тройным армированием. Это ещё куда не шло.
Желтеть, я думаю, не должно
beee
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