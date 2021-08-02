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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:14

  beee написав:Не, я с доски на винил перешёл. Царапины эти, фу.
Под винил правда шлифовка нужна, зато красиво

а можно ссылку? винилы разные. я рассматриваю кварц-виниловый ламинат как альтернативу плитке на пол в кухне и ванной.
https://rozetka.com.ua/306705378/p306705378/
https://rozetka.com.ua/306705388/p306705388/

но не уверен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 16:22, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:16

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается.
Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.

Ошибаетесь , 1,0-1,5 см. по периметру.
Но щели только возле радиаторов во время отопления, а вздутия на швах летом по площади , щели у радиаторов летом "уходят"
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Не, я с доски на винил перешёл. Царапины эти, фу.
Под винил правда шлифовка нужна, зато красиво

а можно ссылку? винилы разные. я рассматриваю кварц-виниловый ламинат как альтернативу плитке на пол в кухне и ванной.
https://rozetka.com.ua/306705378/p306705378/
https://rozetka.com.ua/306705388/p306705388/

но не уверен.
Китай взял. Сразу с подложкой интегрирован. Прочный и тактильно с доской не сразу и отличишьЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 05:51

  vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.


Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.

Страна советов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 07:05

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он кстати легче. Если кто будет выбирать, берите ясень.
  Bolt написав:Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..

Ти не повіриш, в багатьох києвських хрущовках - підлога паркет, бук або дуб. Після реставрації - вельми пристойно.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:13

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).


Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.

я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

а если погуглить?
про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.

https://colorclub.ua/ru/ves-asortiment/ ... noviy-lak/


Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный

Вид лака:  для дерева, для стен, мебельный, яхтный
Объем:  0,75 л
Применение:  для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ
Время полного высыхания:  4 ч
Растворитель:  вода
Запах:  без запаха
Количество компонентов:  однокомпонентный...


https://epicentrk.ua/shop/lak-yakhtnyy- ... chnyy.html
Зображення
https://bionic-house.com.ua/ru/catalog/ ... novyi.html
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:59

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.


Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.

Страна советов.

Да я так и не понял, по отношению к чему этот совет. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:34

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав: за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).


Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.

я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

а если погуглить?
про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.

https://colorclub.ua/ru/ves-asortiment/ ... noviy-lak/


Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный

Вид лака:  для дерева, для стен, мебельный, яхтный
Объем:  0,75 л
Применение:  для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ
Время полного высыхания:  4 ч
Растворитель:  вода
Запах:  без запаха
Количество компонентов:  однокомпонентный...


https://epicentrk.ua/shop/lak-yakhtnyy- ... chnyy.html
Зображення
https://bionic-house.com.ua/ru/catalog/ ... novyi.html


1. Мне нафиг никто не выпал, чтобы самоутверждаться. Не надо перекладывать на других свои комплексы.
2. Яхтный лак для внутренних работ - это мощно. :mrgreen:
3. Даже в той ..., которую вы привели я вижу, что максимум этот лак можно использовать для помещений 31-34 класса и 41-43 по назначению. Никак не 21-23.
Подробности опущу. Консультаций не оказываю. Ни платных ни бесплатных.
4. Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
-Доктор, что-то мне плоховастенько стало, я кровать себе вскрыл яхтным лаком.
Один ник на форуме посоветовал - он "загуглил".
-Батенька, это не ко мне. Я сейчас вам выпишу направление к гуглотерапевту, он вам курс гугломицина выпишет. На ночь 2 таблетки, запивать стаканом яхтного лака.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:46

  rjkz написав:Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
толстый намёк что вы умнее гугла и производителей лаков. Как скажете.
  rjkz написав:Яхтный лак для внутренних работ - это мощно
в яхтах тоже есть помещения, не путайте их с деревянными лодками. Яхтный здесь больше нарицательное и скорее означает повышенную устойчивость к агрессивной среде, чем сферу применения. Чёто сомневаюсь что у всех его покупателей есть яхты.
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
кстати вы так и не признали что злоупотребляя капсом (что считается дурным тоном) ляпнули глупость, непозволительную для эксперта вашего уровня. Название "яхтный" вообще ни о чём, только однокомпонентных их 4 вида по составу. В т.ч. есть и токсичные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 23:06, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 14:11

  vitaliiangel написав:Название "яхтный" вообще ни о чём, только однокомпонентных их 4 вида по составу. В т.ч. есть и токсичные

Віталь, що ти пишеш куєту, в якій не розбираєшся?
Ти ж не будівельник, не прораб, не торговець лаками і фарбами.
Звичайний напівграмотний рил (рильша) з Прикиєвских Єпенів.
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