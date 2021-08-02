Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается. Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.
Ошибаетесь , 1,0-1,5 см. по периметру. Но щели только возле радиаторов во время отопления, а вздутия на швах летом по площади , щели у радиаторов летом "уходят"
vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете. Уверены в своей компетенции? ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
rjkz написав:После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете. Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
а если погуглить? про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.
Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный
Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтный Объем: 0,75 л Применение: для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ Время полного высыхания: 4 ч Растворитель: вода Запах: без запаха Количество компонентов: однокомпонентный...
vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете. Уверены в своей компетенции? ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
Страна советов.
Да я так и не понял, по отношению к чему этот совет. 🤷♂️
vitaliiangel написав: за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете. Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
а если погуглить? про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.
Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный
Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтный Объем: 0,75 л Применение: для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ Время полного высыхания: 4 ч Растворитель: вода Запах: без запаха Количество компонентов: однокомпонентный...
1. Мне нафиг никто не выпал, чтобы самоутверждаться. Не надо перекладывать на других свои комплексы. 2. Яхтный лак для внутренних работ - это мощно. 3. Даже в той ..., которую вы привели я вижу, что максимум этот лак можно использовать для помещений 31-34 класса и 41-43 по назначению. Никак не 21-23. Подробности опущу. Консультаций не оказываю. Ни платных ни бесплатных. 4. Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю -Доктор, что-то мне плоховастенько стало, я кровать себе вскрыл яхтным лаком. Один ник на форуме посоветовал - он "загуглил". -Батенька, это не ко мне. Я сейчас вам выпишу направление к гуглотерапевту, он вам курс гугломицина выпишет. На ночь 2 таблетки, запивать стаканом яхтного лака.
rjkz написав:Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
толстый намёк что вы умнее гугла и производителей лаков. Как скажете.
rjkz написав:Яхтный лак для внутренних работ - это мощно
в яхтах тоже есть помещения, не путайте их с деревянными лодками. Яхтный здесь больше нарицательное и скорее означает повышенную устойчивость к агрессивной среде, чем сферу применения. Чёто сомневаюсь что у всех его покупателей есть яхты.
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
кстати вы так и не признали что злоупотребляя капсом (что считается дурным тоном) ляпнули глупость, непозволительную для эксперта вашего уровня. Название "яхтный" вообще ни о чём, только однокомпонентных их 4 вида по составу. В т.ч. есть и токсичные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 23:06, всього редагувалось 9 разів.