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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лис, 2023 15:10
Faceless
1)
заїхав роки 2тому в новобуд,
сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,
спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...
тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,
краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),
але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)
2)
дивно...
от дивлюсь табличку.
1.5мм2
23А -- відкрите прокладання
15А -- закрите
Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?
дивно... і для чого тоді таблички...?
До речі, про таблички.
теплопровідність:
повітря - 0.024 Вт/мК
мінвата (50кг/м3) - 0.048
пінопласт ПВХ (125кг/м3) - 0.052
дуб поперек волокон - 0.1
гіпсокартон - 0.15 (але ж він тоненький)
дерево(?) - 0.13
пісок - 0.35
скло - 0.76
пісок видається таки кращим варіантом для відведення тепла, аніж “суміш мурувальна”, яка хвалиться своєю боротьбою з “містками холоду”.
А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!
але то вона під сонцем, дощем, вітром,
а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?
3)
мова була про зручність розбирання і сортування.
так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.
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Bobua
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Додано: Сер 01 лис, 2023 15:37
Hotab
Ні.
Пісок -- акум.тепла (нічного).
Не ізолятор.
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Bobua
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3
Додано: Сер 01 лис, 2023 15:39
Bobua написав:
заїхав роки 2тому в новобуд,
сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,
спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного”
), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув?
), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...
тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,
краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),
але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку
-- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок.
Спиратися на думку якогось рукожопого майстра - той ще підхід.
Чого я пишу що треба так багато теплоізоляції - бо ви ж хочете саме акумулювати тепло. Від просто теплої підлоги такого не вимагається, тому їй можна простіше, але в будь-якому випадку теплоізоляція знизу потрібна. "вверх" піднімається тепле повітря чи рідина, а у твердому тілі розподіл тепла вверх і вниз однаковий. Гріти ж плиту перекриття - марна справа.
Про плюси стяжки я не можу говорити з професійної точки зору, але як на мене це доволі очевидно - твердість, рівність, довговічність, стійкість до води, грибків, комах, пожежобезпечність, не розкришиться й не прогниє.
Якщо захочеться под ногами справжній пісок - це ніяка не проблема, чим би дитя не бавилося.
Bobua написав:
2)
дивно...
от дивлюсь табличку.
1.5мм2
23А -- відкрите прокладання
15А -- закрите
Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?
дивно... і для чого тоді таблички...?
Нічого дивного, для того є норми, по яким беруть дроти для певних навантажень, і в даному прикладі 1,5 це замало. Схоже ви таблички дивитисе іншого призначення. Проводка в принципі не має якось помітно нагріватися. По-друге, обігрівач, що інколи ненадовго вмикають - це одне, а стаціонарна система опалення - це совсім інше.
Bobua написав:
А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!
але то вона під сонцем, дощем, вітром,
а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?
Ну буде довше - місяці, може роки. Це замало.
Bobua написав:
мова була про зручність розбирання і сортування.
так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.
Ви ж не палатку проектуєте. Яка в біса зручність розбирання й сортування будівлі. Нерухомість вона як би за визначенням має трохи інше призначення. Не морочте тоді голову ні собі ні людям і купіть будиночок на колесах
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