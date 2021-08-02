Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Вартість будівельних

матеріалів, ремонт Вартість будівельних матеріалів, ремонт + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 36373839 Додано: Сер 01 лис, 2023 15:10 Faceless





1)

заїхав роки 2тому в новобуд,

сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,

спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...



тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,

краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),

але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)







2)

дивно...

от дивлюсь табличку.

1.5мм2

23А -- відкрите прокладання

15А -- закрите

Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?

дивно... і для чого тоді таблички...?



До речі, про таблички.

теплопровідність:

повітря - 0.024 Вт/мК

мінвата (50кг/м3) - 0.048

пінопласт ПВХ (125кг/м3) - 0.052

дуб поперек волокон - 0.1

гіпсокартон - 0.15 (але ж він тоненький)

дерево(?) - 0.13

пісок - 0.35

скло - 0.76

пісок видається таки кращим варіантом для відведення тепла, аніж “суміш мурувальна”, яка хвалиться своєю боротьбою з “містками холоду”.





А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!

але то вона під сонцем, дощем, вітром,

а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?







3)

мова була про зручність розбирання і сортування.

так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним. 1)заїхав роки 2тому в новобуд,сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)2)дивно...от дивлюсь табличку.1.5мм223А -- відкрите прокладання15А -- закритеЯкщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?дивно... і для чого тоді таблички...?До речі, про таблички.пісок видається таки кращим варіантом для відведення тепла, аніж “суміш мурувальна”, яка хвалиться своєю боротьбою з “містками холоду”.А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!але то вона під сонцем, дощем, вітром,а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?3)мова була про зручність розбирання і сортування.так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним. Bobua

Повідомлень: 1542 З нами з: 24.08.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лис, 2023 15:37 Hotab



Ні.

Пісок -- акум.тепла (нічного).

Не ізолятор. Bobua

Повідомлень: 1542 З нами з: 24.08.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лис, 2023 15:39 Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт Bobua написав: заїхав роки 2тому в новобуд,

сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,

спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” ), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? ), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...



тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,

краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),

але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. заїхав роки 2тому в новобуд,сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного”), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув?), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку-- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок.

Спиратися на думку якогось рукожопого майстра - той ще підхід.

Чого я пишу що треба так багато теплоізоляції - бо ви ж хочете саме акумулювати тепло. Від просто теплої підлоги такого не вимагається, тому їй можна простіше, але в будь-якому випадку теплоізоляція знизу потрібна. "вверх" піднімається тепле повітря чи рідина, а у твердому тілі розподіл тепла вверх і вниз однаковий. Гріти ж плиту перекриття - марна справа.

Про плюси стяжки я не можу говорити з професійної точки зору, але як на мене це доволі очевидно - твердість, рівність, довговічність, стійкість до води, грибків, комах, пожежобезпечність, не розкришиться й не прогниє.

Якщо захочеться под ногами справжній пісок - це ніяка не проблема, чим би дитя не бавилося. Bobua написав: 2)

дивно...

от дивлюсь табличку.

1.5мм2

23А -- відкрите прокладання

15А -- закрите

Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?

дивно... і для чого тоді таблички...? 2)дивно...от дивлюсь табличку.1.5мм223А -- відкрите прокладання15А -- закритеЯкщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?дивно... і для чого тоді таблички...?

Нічого дивного, для того є норми, по яким беруть дроти для певних навантажень, і в даному прикладі 1,5 це замало. Схоже ви таблички дивитисе іншого призначення. Проводка в принципі не має якось помітно нагріватися. По-друге, обігрівач, що інколи ненадовго вмикають - це одне, а стаціонарна система опалення - це совсім інше. Bobua написав: А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!

але то вона під сонцем, дощем, вітром,

а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні? А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!але то вона під сонцем, дощем, вітром,а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?

Ну буде довше - місяці, може роки. Це замало. Bobua написав: мова була про зручність розбирання і сортування.

так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним. мова була про зручність розбирання і сортування.так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.

Ви ж не палатку проектуєте. Яка в біса зручність розбирання й сортування будівлі. Нерухомість вона як би за визначенням має трохи інше призначення. Не морочте тоді голову ні собі ні людям і купіть будиночок на колесах Спиратися на думку якогось рукожопого майстра - той ще підхід.Чого я пишу що треба так багато теплоізоляції - бо ви ж хочете саме акумулювати тепло. Від просто теплої підлоги такого не вимагається, тому їй можна простіше, але в будь-якому випадку теплоізоляція знизу потрібна. "вверх" піднімається тепле повітря чи рідина, а у твердому тілі розподіл тепла вверх і вниз однаковий. Гріти ж плиту перекриття - марна справа.Про плюси стяжки я не можу говорити з професійної точки зору, але як на мене це доволі очевидно - твердість, рівність, довговічність, стійкість до води, грибків, комах, пожежобезпечність, не розкришиться й не прогниє.Якщо захочеться под ногами справжній пісок - це ніяка не проблема, чим би дитя не бавилося.Нічого дивного, для того є норми, по яким беруть дроти для певних навантажень, і в даному прикладі 1,5 це замало. Схоже ви таблички дивитисе іншого призначення. Проводка в принципі не має якось помітно нагріватися. По-друге, обігрівач, що інколи ненадовго вмикають - це одне, а стаціонарна система опалення - це совсім інше.Ну буде довше - місяці, може роки. Це замало.Ви ж не палатку проектуєте. Яка в біса зручність розбирання й сортування будівлі. Нерухомість вона як би за визначенням має трохи інше призначення. Не морочте тоді голову ні собі ні людям і купіть будиночок на колесах Faceless

Модератор Повідомлень: 34299 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7913 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 09:00 Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт Прорахували мені шкаф купе - три секції 2.5 метри - 128 тисяч грн, сиджу чухаю потилицю) cherchiltank

Повідомлень: 948 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 10:22 Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт cherchiltank написав: Прорахували мені шкаф купе - три секції 2.5 метри - 128 тисяч грн, сиджу чухаю потилицю) Хай дають повну розкладку- система, дзеркала, наповнення, робота. На Віярі можуть порахувати кожному вартість системи і наповнення дверей зі складанням і безкоштовною доставкою. Хай дають повну розкладку- система, дзеркала, наповнення, робота. На Віярі можуть порахувати кожному вартість системи і наповнення дверей зі складанням і безкоштовною доставкою. lel Повідомлень: 3427 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1094 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 52 , 53 , 54

Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10 534 177694

Frant Сер 22 лис, 2023 09:47