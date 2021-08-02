Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Додано: Сер 01 лис, 2023 15:10

теплопровідність:

повітря - 0.024 Вт/мК

мінвата (50кг/м3) - 0.048

пінопласт ПВХ (125кг/м3) - 0.052

дуб поперек волокон - 0.1

гіпсокартон - 0.15 (але ж він тоненький)

дерево(?) - 0.13

пісок - 0.35

скло - 0.76

1)заїхав роки 2тому в новобуд,сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)2)дивно...от дивлюсь табличку.1.5мм223А -- відкрите прокладання15А -- закритеЯкщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?дивно... і для чого тоді таблички...?До речі, про таблички.пісок видається таки кращим варіантом для відведення тепла, аніж “суміш мурувальна”, яка хвалиться своєю боротьбою з “містками холоду”.А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!але то вона під сонцем, дощем, вітром,а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?3)мова була про зручність розбирання і сортування.так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.