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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 15:10

Faceless


1)
заїхав роки 2тому в новобуд,
сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,
спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...

тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,
краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),
але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)



2)
дивно...
от дивлюсь табличку.
1.5мм2
23А -- відкрите прокладання
15А -- закрите
Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?
дивно... і для чого тоді таблички...?

До речі, про таблички.
теплопровідність:
повітря - 0.024 Вт/мК
мінвата (50кг/м3) - 0.048
пінопласт ПВХ (125кг/м3) - 0.052
дуб поперек волокон - 0.1
гіпсокартон - 0.15 (але ж він тоненький)
дерево(?) - 0.13
пісок - 0.35
скло - 0.76

пісок видається таки кращим варіантом для відведення тепла, аніж “суміш мурувальна”, яка хвалиться своєю боротьбою з “містками холоду”.


А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!
але то вона під сонцем, дощем, вітром,
а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?



3)
мова була про зручність розбирання і сортування.
так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 15:37

Hotab

Ні.
Пісок -- акум.тепла (нічного).
Не ізолятор.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2023 15:39

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

  Bobua написав:заїхав роки 2тому в новобуд,
сусіди дали телеф. якогось “ремонтника”,
спробував у нього питати ціни, зокрема і про встановлення батарей опалення -- він чомусь перевів мову на тепл.підлогу (і спочатку навіть “планував” кидати вод.труби на самі плити, я одразу ж запанікував, що не хочу ж гріти стелю сусідам, але у нього була версія, що “тепло підіймається вгору, тому ніц страшного” :)), потім запросив в іншу квартиру, показати як роблять -- я бачив на підлозі пінопласт.плити (товсті, але таки не 10см, і ще й з отого неміцного білого матеріалу, який можна руками кришити -- невже то я їх на таке підштовхнув? :)), накриті якоюсь плівкою... -- я так і не зрозумів як під тиском стяжки і меблів може бути такий схильний до сплющування матеріал...

тому в мене думка -- що від стяжки ніякої користі,
краще якийсь звукоізол, потім дерев.бруси, далі дерев.підлога (лаком покрити, а не тією бридкою червон.фарбою як всі і всюди чомусь робили),
але є вільні см висоти куди можна було би кабелі, й пісочку :) -- на майбутнє, коли раптом люди на стіни поставлять відео-плівки, генератори запахів, і хтось може захоче жити вдома як на пляжі і ще аби під ногами був справжній пісок. :)

Спиратися на думку якогось рукожопого майстра - той ще підхід.
Чого я пишу що треба так багато теплоізоляції - бо ви ж хочете саме акумулювати тепло. Від просто теплої підлоги такого не вимагається, тому їй можна простіше, але в будь-якому випадку теплоізоляція знизу потрібна. "вверх" піднімається тепле повітря чи рідина, а у твердому тілі розподіл тепла вверх і вниз однаковий. Гріти ж плиту перекриття - марна справа.
Про плюси стяжки я не можу говорити з професійної точки зору, але як на мене це доволі очевидно - твердість, рівність, довговічність, стійкість до води, грибків, комах, пожежобезпечність, не розкришиться й не прогниє.
Якщо захочеться под ногами справжній пісок - це ніяка не проблема, чим би дитя не бавилося.
  Bobua написав:2)
дивно...
от дивлюсь табличку.
1.5мм2
23А -- відкрите прокладання
15А -- закрите
Якщо хтось прокладе 1.5мм2 закрито, і потім клацатиме на тій розетці напр., обігрівач на 3кВт (~13.6А, а це рівнозначне ситуації що я описую, а може й гірше, бо кабелі в стінах можуть і трубку запхнути і ще й накрити теплоізол.штукатуркою -- куди там тепло відведеться?) -- то таких людей чекають всі ті жахливі страхіття?
дивно... і для чого тоді таблички...?

Нічого дивного, для того є норми, по яким беруть дроти для певних навантажень, і в даному прикладі 1,5 це замало. Схоже ви таблички дивитисе іншого призначення. Проводка в принципі не має якось помітно нагріватися. По-друге, обігрівач, що інколи ненадовго вмикають - це одне, а стаціонарна система опалення - це совсім інше.
  Bobua написав:А щодо деградації пластику -- бачу у війську як чорна чи прозора плівка втрачає гнучкість і кришиться майже як біорозкладна...!
але то вона під сонцем, дощем, вітром,
а ізоляція дротів, у сухому, темному місці, в рекомендованих діапазонах струму й темп. -- мала би таки довше служити, хіба ж ні?

Ну буде довше - місяці, може роки. Це замало.
  Bobua написав:мова була про зручність розбирання і сортування.
так як нині (обвалили, згребли і зробили з того гору сміття десь) -- потім може стати дуже незаконним.

Ви ж не палатку проектуєте. Яка в біса зручність розбирання й сортування будівлі. Нерухомість вона як би за визначенням має трохи інше призначення. Не морочте тоді голову ні собі ні людям і купіть будиночок на колесах
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:00

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Прорахували мені шкаф купе - три секції 2.5 метри - 128 тисяч грн, сиджу чухаю потилицю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:22

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

cherchiltank написав:Прорахували мені шкаф купе - три секції 2.5 метри - 128 тисяч грн, сиджу чухаю потилицю)
Хай дають повну розкладку- система, дзеркала, наповнення, робота. На Віярі можуть порахувати кожному вартість системи і наповнення дверей зі складанням і безкоштовною доставкою.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:17

Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт

Поставив клапани і термоголовки на 7 радіаторів - є лічильник тепла але руки не доходили) - з роботою і матеріалами - 23 тисячі грн тепер буду економити бо топлять шо піпець)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:39

  cherchiltank написав:Поставив клапани і термоголовки на 7 радіаторів - є лічильник тепла але руки не доходили) - з роботою і матеріалами - 23 тисячі грн тепер буду економити бо топлять шо піпець)

Термоголовки то сила
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