Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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#<1 ... 37383940 Додано: Нед 21 січ, 2024 23:54 Hotab написав: hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.

Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?

Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін. гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.



Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:

1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т

труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т

2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м

зараз трохи знизилося до 600-750

3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому

4) кабель український, ціна від х2 до х3

Це все в гривнях.

Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде. Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/ттруби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.мзараз трохи знизилося до 600-7503) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому4) кабель український, ціна від х2 до х3Це все в гривнях.Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде. drevlyanin Повідомлень: 1626 З нами з: 01.04.20 Подякував: 508 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2024 23:57 drevlyanin написав: Hotab написав: hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.

Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?

Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін. гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.



Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:

1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т

труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т

2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м

зараз трохи знизилося до 600-750

3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому

4) кабель український, ціна від х2 до х3

Це все в гривнях.

Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде. Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/ттруби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.мзараз трохи знизилося до 600-7503) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому4) кабель український, ціна від х2 до х3Це все в гривнях.Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.

Ремонти не є обов'язковою річчю.

Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки

Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить. Ремонти не є обов'язковою річчю.Це не продукти, не одяг, не взуття, не лікиБільшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить. Frant

Повідомлень: 23658 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1638 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 01:09 Frant написав: Ремонти не є обов'язковою річчю.

Це не продукти, не одяг, не взуття, не ліки

Більшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить. Ремонти не є обов'язковою річчю.Це не продукти, не одяг, не взуття, не лікиБільшість населення чудово живе без ремонтів, без скритних плінтусів і венеціанської штукатурки, і не дзижчить.



А в квартирі "від забудовника"? Жити посеред голого бетону, цегли чи говноблоку, "ходити" на відро і митися у тазику таке собі задоволення. А в квартирі "від забудовника"? Жити посеред голого бетону, цегли чи говноблоку, "ходити" на відро і митися у тазику таке собі задоволення. drevlyanin Повідомлень: 1626 З нами з: 01.04.20 Подякував: 508 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 14:52 drevlyanin написав: Hotab написав: hume гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.

Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?

Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін. гіпс і товари з нього - це особливе питання. Своє під Солєдаром окуповане. Турецьке по морю не їде. Тільки тепер по колу. Без конкуренції і дорожчою логістикою маємо таку ціну.Що по металу, бетону, склу, цегла , газоблок, клеї на основі цементу, фарби, європейські товари для підлоги, вимикачі/розетки , автомати і реле напруги, європейська сантехніка і український кабель?Я без сарказму, запитую. Чув, що скло без змін (в дол) . Дещо ще без змін.



Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:

1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/т

труби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т

2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.м

зараз трохи знизилося до 600-750

3) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому

4) кабель український, ціна від х2 до х3

Це все в гривнях.

Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде. Ну дивіться, напишу про те, що особисто купував перед війною і зараз:1) труба ВГП чорна на металобазі, було 18-19000 грн/т стало 43-46000 грн/ттруби оцинковані, було 31-34000 грн/т, стало 74-76000 грн/т2) скло четвірка з порізкою, було 100-120 грн/кв.м стало в 2022р. 800 грн/кв.мзараз трохи знизилося до 600-7503) автомати корпусні(промислові) європейські виробники, ціна х2,5 в середньому4) кабель український, ціна від х2 до х3Це все в гривнях.Європейські товари для підлоги та сантехніка, те що знову ж таки дивився собі, х1,5-2 в долларах але на розпродажах інколи можна впіймати і довоєнну прайсову ціну, та не факт, що воно вам сподобається/підійде.

Доларова інфляція 2020 до 2024 року приблизно 40%.

По деяких позиціях 50-500 відсотків.

Наприклад будівельні пиломатеріали, скло. Доларова інфляція 2020 до 2024 року приблизно 40%.По деяких позиціях 50-500 відсотків.Наприклад будівельні пиломатеріали, скло. UA Повідомлень: 7859 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1777 раз. Подякували: 2174 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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