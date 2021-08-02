Вартість будівельних матеріалів, ремонт

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#<1 ... 42434445 Додано: Сер 03 кві, 2024 14:00 Frant написав: Hotab написав: [b]

Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду. [b]Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.

Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?



Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.

Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?))) Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?)))

Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів. Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів. Bolt Повідомлень: 2836 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 14:06 Bolt написав: Frant написав: Hotab написав: [b]

Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду. [b]Там наскільки я зрозумів відстань від джерела (акумулятор чи інвертор) до кожного споживача (лампа 12в) має бути плюс мінус однакова. Інакше буде яскравість різна. Цікаво як це все на практиці організовано. Чи стало це масковим щоб були практичні напрацювання досвіду.

Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?



Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.

Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?))) Якщо провод мідний і товстий - не грає принципової межі, для міської квартири. Ви ж не на сотні метрів тягнете кабель?Просто що прийдеться купити мідний кабель перерізом 2,5 чи 4 мм2, щоб не грівся і напруга не сильно падала.Можливо, ви хочете фотостудію організувати, щоб кіловатні прожектори працювали від 12 вольт?)))

Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів. Так і не зрозумів, заради чого всі ті збочення. Для автономки якщо, то звичайний потужний ИБП поставити на всю мережу і вирубати, за необхідності, потужних споживачів.

У людей є лишні гроші, які хочеться кудись витратити.

Просто акумулятор 12 вольт чи 5 вольт, біля ліжка під час блекауту, з джерелом світла чи зарядкою для телефона - їх не влаштовує. Хочеться, щоб все було гарно і навіки. У людей є лишні гроші, які хочеться кудись витратити.Просто акумулятор 12 вольт чи 5 вольт, біля ліжка під час блекауту, з джерелом світла чи зарядкою для телефона - їх не влаштовує. Хочеться, щоб все було гарно і навіки. Frant

Повідомлень: 23807 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 14:50 Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.

Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції. Hotab Повідомлень: 11587 З нами з: 15.02.09 Подякував: 635 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 15:05 Hotab написав: Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.

Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції. , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції.

Я коли проводку в будинку покладав і так протягнув 2 лінії. 4 квадрати до розеток і 2,5 по світлу. Тобто я без проблем можу поставити собі якісь перемикач і до лінії, що йде по освітлення під'єднювати ІБП на 12 В. Але навіщо такі танці з бубном?! Я, наприклад, в розетку на вулиці, куди я підєдную гену, можу з таким самим успіхом підєднати компьютерний ІБП, правда перед тим вирубмти 2 бойлера Я коли проводку в будинку покладав і так протягнув 2 лінії. 4 квадрати до розеток і 2,5 по світлу. Тобто я без проблем можу поставити собі якісь перемикач і до лінії, що йде по освітлення під'єднювати ІБП на 12 В. Але навіщо такі танці з бубном?! Я, наприклад, в розетку на вулиці, куди я підєдную гену, можу з таким самим успіхом підєднати компьютерний ІБП, правда перед тим вирубмти 2 бойлера Bolt Повідомлень: 2836 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 18:08 Bolt



Але навіщо такі танці з бубном





Я в двох словах, якщо нє, то нє..

В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.

В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.

На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт. Я в двох словах, якщо нє, то нє..В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт. Hotab Повідомлень: 11587 З нами з: 15.02.09 Подякував: 635 раз. Подякували: 2201 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 19:04 Hotab написав: Bolt



Але навіщо такі танці з бубном





Я в двох словах, якщо нє, то нє..

В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.

В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.

На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт. Я в двох словах, якщо нє, то нє..В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт.

А там 12 вольт постійний чи перемінний струм в тих лампочках?) А там 12 вольт постійний чи перемінний струм в тих лампочках?) cherchiltank

Повідомлень: 1337 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 кві, 2024 19:26 Re: Вартість будівельних матеріалів, ремонт cherchiltank написав: Hotab написав: Bolt



Але навіщо такі танці з бубном





Я в двох словах, якщо нє, то нє..

В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.

В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.

На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт. Я в двох словах, якщо нє, то нє..В системі аварійного забезпечення е/е найдорожчим елементом є батареї. Їх завжди мало , завжди хочеться або їх більше (це впирається в гроші), або менше втрачати від джерела до споживача.В системі 12В від батареї до споживача (лампочки 12В) нема потреби в інверторах, які мають теплові втрати. . В системі 12В-220В-12В - їх два.На прикладі delta pro eu втрати на роботу інвертора 12-220 хтось із користувачів оцінював у 60Вт.

А там 12 вольт постійний чи перемінний струм в тих лампочках?) А там 12 вольт постійний чи перемінний струм в тих лампочках?) Постійний Постійний Faceless

Модератор Повідомлень: 34729 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7967 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 кві, 2024 07:24 Hotab написав: Bolt , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.

Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції. , мені так само незрозуміло, як людина з басейном вважає зайвими витратами 1 перемикач , зайвий кабель для мережі 12В та акумулятор з інвертором якому зарані при ремонті продумали місце.Ну і це не означає що я обовʼязково буду це робити. Мені цікавлять сучасні тенденції.

Басейн в підвалі?

Дерев'яні фігури єгипетських богів і фараонів - є біля нього?

А ферма з страусами і жирафами?

Інакше несолідно все це))) Басейн в підвалі?Дерев'яні фігури єгипетських богів і фараонів - є біля нього?А ферма з страусами і жирафами?Інакше несолідно все це))) Frant

Повідомлень: 23807 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1659 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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