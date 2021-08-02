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Вартість будівельних
матеріалів, ремонт

Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 08:45

  Frant написав:Взагалі, басейн щоденно потрібен , предмет першої необхідності?
у тебя шо нет бассейна? фу нищеброд
vitaliiangel
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  #<1 ... 44454647
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