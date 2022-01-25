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Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 14:14
Альтернатива російським системам для ведення бізнесу:...
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Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися
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