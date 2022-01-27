Мета цих оновлень – запобігти непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.
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НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:46
НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази
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Дивися повний текст
НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази
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