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НБУ ввів додаткові обмеження
на валютні перекази

НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:46

НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази

Пропонуємо до обговорення:
Мета цих оновлень – запобігти непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

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НБУ ввів додаткові обмеження на валютні перекази
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