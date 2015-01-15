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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:07

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Можемо почати новий топік в звязку з великими перспективами в найближчі 5 років Україні вступити в ЄС.
Цю подію я особисто розглядаю за важливістю на рівні розпаду Радянського Союзу в 1991 р.
На форумі були цікаві думки про ріст Одеського регіону.
Я особисто вважаю що буде ріст нерухомості в містах на залізниці яка звязує Одесу з Львовом (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль).
Також важливість Одеського порту виросте в рази.

Існують також протилежні думки що навпаки всі розїдуться та нерухомість буде стояти покинута.
Хомякоид
 
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