Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Можемо почати новий топік в звязку з великими перспективами в найближчі 5 років Україні вступити в ЄС.
Цю подію я особисто розглядаю за важливістю на рівні розпаду Радянського Союзу в 1991 р.
На форумі були цікаві думки про ріст Одеського регіону.
Я особисто вважаю що буде ріст нерухомості в містах на залізниці яка звязує Одесу з Львовом (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль).
Також важливість Одеського порту виросте в рази.
Існують також протилежні думки що навпаки всі розїдуться та нерухомість буде стояти покинута.