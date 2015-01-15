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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 кві, 2022 14:07
Можемо почати новий топік в звязку з великими перспективами в найближчі 5 років Україні вступити в ЄС.
Цю подію я особисто розглядаю за важливістю на рівні розпаду Радянського Союзу в 1991 р.
На форумі були цікаві думки про ріст Одеського регіону.
Я особисто вважаю що буде ріст нерухомості в містах на залізниці яка звязує Одесу з Львовом (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль).
Також важливість Одеського порту виросте в рази.
Існують також протилежні думки що навпаки всі розїдуться та нерухомість буде стояти покинута.
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Хомякоид
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Додано: Нед 24 кві, 2022 19:09
1. Перспективи вступу до ЕС, як на мене, досить туманні. Війна закінчиться, але люди залишаться ті самі. І всі ті проблеми, які блокували вступ до війни, будуть знову.
2. Навіть якщо візьмуть, то, з вільним доступом до ринків праці, на Україну чекає доля Болгарії.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 24 кві, 2022 20:46
Війна довела що Україну не можно порівнювати з Болгарією, Молдовою та іншими грузіями.
Безвіз вже вплинув на міграцію трудових ресурсів, членство ЄС не дуже ускладнить ситуацію.
Зато завдяки гармонізації законодавства можно очикувати інвестицій та проектів. Нові виробництва, транспортна інфраструктура, євроколії, мости через Дунай і т.п.
Завдяки частковій десуверінізації, роль Києва, як головного центра тяжіння, впаде, децентралізація поглибиться. Логістика буде диктувати альтернативні, конкурентні центри тяжіння в сусідніх європейських країнах. З акваторії Дніпра (Київ, Дніпро(петрівськ)) активеість піде до міст на Південному Бузі, Дністрі, Дунаї. Звісно Київ залишиться столицею у будь-якгму випадкку.
Шанси членства в ЄС зараз ще невеликі, але найбільші в історії. і тут вирішальну роль зараз грають не дипломати, та демагоги-антикорупціонера а ЗСУ. Якщо віднвлять кордони станом хоча б на 23.02.2022+ та демілітарізують за молдован придністров'я, і в укупі зі вступом Фінляндіїї до НАТО шанси на реальну євроінтеграцію в наступнгі 3 роки десь 50%. Якщо ж цього не відбудеться, то максимум на що можуть розраховувати західні регіони - що в них падіння буде трохи менше чим у Києві та сході
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fox767676
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Додано: Нед 24 кві, 2022 20:51
Дурень думкою багатіє.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 20:55
Я би сказав інакше - падіння цін на КРЖН БУДЕ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНО РОСТУ ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ У ЛЬВОВІ, навіть без примарного вступу в ЄС.
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roberto dark
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Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09
roberto dark
никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса. Пока не зайдут больщие деньги с Запада останется облцентром проблемной страны, только что с унаследованной архитектурой времен австро-польского "ЕС"
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fox767676
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