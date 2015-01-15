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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:07

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Можемо почати новий топік в звязку з великими перспективами в найближчі 5 років Україні вступити в ЄС.
Цю подію я особисто розглядаю за важливістю на рівні розпаду Радянського Союзу в 1991 р.
На форумі були цікаві думки про ріст Одеського регіону.
Я особисто вважаю що буде ріст нерухомості в містах на залізниці яка звязує Одесу з Львовом (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль).
Також важливість Одеського порту виросте в рази.

Існують також протилежні думки що навпаки всі розїдуться та нерухомість буде стояти покинута.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 19:09

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

1. Перспективи вступу до ЕС, як на мене, досить туманні. Війна закінчиться, але люди залишаться ті самі. І всі ті проблеми, які блокували вступ до війни, будуть знову.
2. Навіть якщо візьмуть, то, з вільним доступом до ринків праці, на Україну чекає доля Болгарії.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:46

Війна довела що Україну не можно порівнювати з Болгарією, Молдовою та іншими грузіями.
Безвіз вже вплинув на міграцію трудових ресурсів, членство ЄС не дуже ускладнить ситуацію.
Зато завдяки гармонізації законодавства можно очикувати інвестицій та проектів. Нові виробництва, транспортна інфраструктура, євроколії, мости через Дунай і т.п.
Завдяки частковій десуверінізації, роль Києва, як головного центра тяжіння, впаде, децентралізація поглибиться. Логістика буде диктувати альтернативні, конкурентні центри тяжіння в сусідніх європейських країнах. З акваторії Дніпра (Київ, Дніпро(петрівськ)) активеість піде до міст на Південному Бузі, Дністрі, Дунаї. Звісно Київ залишиться столицею у будь-якгму випадкку.
Шанси членства в ЄС зараз ще невеликі, але найбільші в історії. і тут вирішальну роль зараз грають не дипломати, та демагоги-антикорупціонера а ЗСУ. Якщо віднвлять кордони станом хоча б на 23.02.2022+ та демілітарізують за молдован придністров'я, і в укупі зі вступом Фінляндіїї до НАТО шанси на реальну євроінтеграцію в наступнгі 3 роки десь 50%. Якщо ж цього не відбудеться, то максимум на що можуть розраховувати західні регіони - що в них падіння буде трохи менше чим у Києві та сході
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:51

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Дурень думкою багатіє.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:55

Я би сказав інакше - падіння цін на КРЖН БУДЕ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНО РОСТУ ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ У ЛЬВОВІ, навіть без примарного вступу в ЄС.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09

roberto dark

никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса. Пока не зайдут больщие деньги с Запада останется облцентром проблемной страны, только что с унаследованной архитектурой времен австро-польского "ЕС"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:21

  fox767676 написав:Війна довела що Україну не можно порівнювати з Болгарією, Молдовою та іншими грузіями.
Безвіз вже вплинув на міграцію трудових ресурсів, членство ЄС не дуже ускладнить ситуацію.
Зато завдяки гармонізації законодавства можно очикувати інвестицій та проектів. Нові виробництва, транспортна інфраструктура, євроколії, мости через Дунай і т.п.
Завдяки частковій десуверінізації, роль Києва, як головного центра тяжіння, впаде, децентралізація поглибиться. Логістика буде диктувати альтернативні, конкурентні центри тяжіння в сусідніх європейських країнах. З акваторії Дніпра (Київ, Дніпро(петрівськ)) активеість піде до міст на Південному Бузі, Дністрі, Дунаї. Звісно Київ залишиться столицею у будь-якгму випадкку.
Шанси членства в ЄС зараз ще невеликі, але найбільші в історії. і тут вирішальну роль зараз грають не дипломати, та демагоги-антикорупціонера а ЗСУ. Якщо віднвлять кордони станом хоча б на 23.02.2022+ та демілітарізують за молдован придністров'я, і в укупі зі вступом Фінляндіїї до НАТО шанси на реальну євроінтеграцію в наступнгі 3 роки десь 50%. Якщо ж цього не відбудеться, то максимум на що можуть розраховувати західні регіони - що в них падіння буде трохи менше чим у Києві та сході


Цікава думка.
Також думаю що в разі вступу до ЄС Західні Регіони будуть розвиватись швидкими темпами, в той час як схід буде топтатись на місті.
Києв при любих розкладах буде втрачати привабливість для бізнесу та інвестицій.
Думаю все ж таки центр притяжіння будуть не річки а залізниця Одеса-Львів та всі міста які знахдяться на ній (Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів).
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:25

  roberto dark написав:Я би сказав інакше - падіння цін на КРЖН БУДЕ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНО РОСТУ ЦІНИ НА НЕРУХОМІСТЬ У ЛЬВОВІ, навіть без примарного вступу в ЄС.


Думаю що Львів повернеться до цін на момент 24.02 в разі закінчення війни.
IT повернеться в Київ або на Схід про що тут писали вже самі ITшники.
Посольства знов до Кийова.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:30

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  fox767676 написав:никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса


И без метро, где можно в военное время и укрытие и концерты и пресс-конференции
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 07:31

Без гарантій безпеки які може забезпечити або членство в НАТО (дешево і сердито) або серйозна ракетна програма та ядерна зброя (дорого і малореально) серйозний інвестор не зайде і завод не побудує.
На хвилинку, в раші населення 140 побудували шині заводи усі світові бренди нокіан конти мішелін пірелі брідж в Україні з 40 млн жоден.
Корупціє є і там і там
Ukrainian
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