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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 кві, 2022 07:36
Ukrainian написав:
Без гарантій безпеки які може забезпечити або членство в НАТО (дешево і сердито) або серйозна ракетна програма та ядерна зброя (дорого і малореально) серйозний інвестор не зайде і завод не побудує.
На хвилинку, в раші населення 140 побудували шині заводи усі світові бренди нокіан конти мішелін пірелі брідж в Україні з 40 млн жоден.
Корупціє є і там і там
Розглядаються зараз гарантії безпеки від різних країн в т.ч.Британія, Франція, Турція.
Думаю з такими варіантами буде більш менш безпечно можливо не для всієї України але для Західної точно.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:32
В Львовскую область, согласно пресс-релизу Фонда государственного имущества (ФГИ), поступившему в UBR.ua 20 апреля, релоцировали 92 предприятия, из них 38 возобновили работу, а еще 50 скоро должны были завершить переезд. Благодаря релокации на Львовщину удалось сохранить около 800 рабочих мест, также подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном по итогам рабочего визита во Львовскую область и.о. главы ФГИ Ольги Батовой.
В Черновицкую область к 15 апреля переехали более 60 предприятий, рассказывал глава ее областной администрации Сергей Осачук.
Как рассказали в Закарпатской ОВА, по состоянию на 15 апреля на территории области заработали 58 релоцированных предприятий, еще 59 осуществляли переезд или находились в процессе размещения.
Меньше бизнесов решило релоцироваться в другие области:
В Тернопольскую ОВА к 18 апреля поступила 141 заявка на релокацию предприятий, 26 из них уже начали работу, сообщал глава местной ОВА Владимир Труш.
Хмельницкая область, рассказывал начальник местной ОВА Сергей Гамалий 19 апреля, получила 228 заявок на переезд от бизнеса, при этом уже удалось переехать 25 предприятиям. В регионе зарезервировано 420 объектов для мощностей желающего переехать бизнеса.
В Ивано-Франковскую область, о релокации в которую последние свежие данные публиковались главой местной ОВА Светланой Онищук еще 6 апреля, к тому времени «четкие намерения» переехать задекларировали около 100 предприятий, почти 20 провели релокацию мощностей.
По Ровенской области последние свежие данные публиковались от 12 апреля: к тому моменту регион принял 15 предприятий, еще 155 были готовы начать переезд. Суммарно на переезд в Ровенскую область было подано 589 заявок.
В Винницкую область по состоянию на 14 апреля переехало 8 предприятий, из которых 3 уже тогда начали работу. Местной ОВА было обработано 68 заявок на релокацию, говорил ее начальник Сергей Борзов.
В Волынскую область, как сообщил начальник управления экономического развития и торговли местной ОГА Анатолий Банера, 19 апреля обрабатывалось всего 8 заявок на релокацию, только 6 предприятий успели частично переехать. При этом область смогла подготовить 72 локации для размещения предприятий.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:34
Ukrainian написав:
На хвилинку, в раші населення 140 побудували шині заводи усі світові бренди нокіан конти мішелін пірелі брідж в Україні з 40 млн жоден.
Корупціє є і там і там
Є такий показник ще як платоспроможність. В Нігерії взагалі 200 млн. населення - і там теж нічого не будуюють.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:39
Хомякоид написав:
Розглядаються зараз гарантії безпеки від різних країн в т.ч.Британія, Франція, Турція.
Думаю з такими варіантами буде більш менш безпечно можливо не для всієї України але для Західної точно.
Якщо приймуть до ЄС, то приймуть і до НАТО. У нашому випадку ці процеси майже тотожні та синхронні. Головна перешкода в обох випадках - німці.
Гарантії безпеки поки виглядають як маячня. Який сенс комусь брати односторонні зобов'язанна на себе. У членстві України сенс є і для НАТО.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:41
BIGor написав: Ukrainian написав:
На хвилинку, в раші населення 140 побудували шині заводи усі світові бренди нокіан конти мішелін пірелі брідж в Україні з 40 млн жоден.
Корупціє є і там і там
Є такий показник ще як платоспроможність. В Нігерії взагалі 200 млн. населення - і там теж нічого не будуюють.
Цей показник має змінитись після вступу України в ЄС.
Для України відкриється найбільш платоспроможний ринок в світі.
Будуть і в нас заводи що в довгостроковій перспективі дасть відчутний приріст цін на житло.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:46
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Розглядаються зараз гарантії безпеки від різних країн в т.ч.Британія, Франція, Турція.
Думаю з такими варіантами буде більш менш безпечно можливо не для всієї України але для Західної точно.
Якщо приймуть до ЄС, то приймуть і до НАТО. У нашому випадку ці процеси майже тотожні та синхронні. Головна перешкода в обох випадках - німці.
Гарантії безпеки поки виглядають як маячня. Який сенс комусь брати односторонні зобов'язанна на себе. У членстві України сенс є і для НАТО.
Ще з 17 століття брити вели політику підтримки слабшого участника війни в Європі.
Таким чином вибудовувались країни які були противагами іншим країнам.
Цей прийом підхопила США в 20 столітті.
Так що гарантії будуть з дуже високою вірогідністю, або НАТО
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Додано: Пон 25 кві, 2022 08:53
Хомякоид написав: BIGor написав: Ukrainian написав:
На хвилинку, в раші населення 140 побудували шині заводи усі світові бренди нокіан конти мішелін пірелі брідж в Україні з 40 млн жоден.
Корупціє є і там і там
Є такий показник ще як платоспроможність. В Нігерії взагалі 200 млн. населення - і там теж нічого не будуюють.
Цей показник має змінитись після вступу України в ЄС.
Для України відкриється найбільш платоспроможний ринок в світі.
Будуть і в нас заводи що в довгостроковій перспективі дасть відчутний приріст цін на житло.
Платоспроможність впаде - бо виїдуть в ЄС. Найбільш платоспроможний ринок в світі - вже давно відкритий. Як в нас виростуть ціни на житло - якщо до поганої демографії (мінус 420 000 населення в 2021 році) ще додастся виїзд населення у ЄС? Хто в них буде жити?
Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:10
Масовий виїзд до ЄС\НАТО є та буде в неінгегрованій Україні. Для багатьох ІТ замовників,наприклал, важлива гармонізація з європейським законодавством. Та й емоційно тяжко бути на узбіччі європейського життя сам на сам з рашистським гулагом.
Та ще й перекреслюючи 20 річні зовнішньополітичні прагнення країни.
Інтеграція до ЄС\НАТО уповільнить еміграцію, та запустить зворотні процеси
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:12
BIGor написав:
Платоспроможність впаде - бо виїдуть в ЄС. Найбільш платоспроможний ринок в світі - вже давно відкритий. Як в нас виростуть ціни на житло - якщо до поганої демографії (мінус 420 000 населення в 2021 році) ще додастся виїзд населення у ЄС? Хто в них буде жити?
Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.
Я живу в Німеччині, так що не будем розглядати мою персону до привязки РН України.
З демографією швах, це точно.
Але більшысть житла це хрущі з чешками, от воно точно буде падати в ціні.
Можливий ріст на якісне цегляне житло, в центральних локаціях.
Сучасні пінопластові неохрущі буде також просідати в ціні.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:35
BIGor в Нігерії будують, ще й як.
Востаннє редагувалось budmix_org
в Пон 25 кві, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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