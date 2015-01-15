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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:38

Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.[/quote]
В Україніживу та працюю, п'ять дітей
budmix_org
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:39

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Думаю все ж таки центр притяжіння будуть не річки а залізниця Одеса-Львів та всі міста які знахдяться на ній (Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів)


Думаю транспортну інфраструктуру модернізують одним з перших пунктів. Краків - Одеса можна буде дістатися за 5 годин. А ось з Харкова електричками та машинами окрім як на захід вже не покататися. Шкода що місто на кордоні з мордором, але там точно посиляться негативні демографічні рухи. Поїдуть до Одеси, Києва, Дніпро (якщо зачистять ОРДЛО) та Європи. А ось у масовий переїзд до ЗУ не дуже віриться через ментальні розбіжності.
fox767676
 
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