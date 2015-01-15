Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.[/quote]
В Україніживу та працюю, п'ять дітей
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:38
Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.[/quote]
В Україніживу та працюю, п'ять дітей
Додано: Пон 25 кві, 2022 09:39
Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
Думаю транспортну інфраструктуру модернізують одним з перших пунктів. Краків - Одеса можна буде дістатися за 5 годин. А ось з Харкова електричками та машинами окрім як на захід вже не покататися. Шкода що місто на кордоні з мордором, але там точно посиляться негативні демографічні рухи. Поїдуть до Одеси, Києва, Дніпро (якщо зачистять ОРДЛО) та Європи. А ось у масовий переїзд до ЗУ не дуже віриться через ментальні розбіжності.
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