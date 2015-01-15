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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 кві, 2022 09:38
Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.[/quote]
В Україніживу та працюю, п'ять дітей
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Додано: Пон 25 кві, 2022 09:39
Хомякоид написав:
Думаю все ж таки центр притяжіння будуть не річки а залізниця Одеса-Львів та всі міста які знахдяться на ній (Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів)
Думаю транспортну інфраструктуру модернізують одним з перших пунктів. Краків - Одеса можна буде дістатися за 5 годин. А ось з Харкова електричками та машинами окрім як на захід вже не покататися. Шкода що місто на кордоні з мордором, але там точно посиляться негативні демографічні рухи. Поїдуть до Одеси, Києва, Дніпро (якщо зачистять ОРДЛО) та Європи. А ось у масовий переїзд до ЗУ не дуже віриться через ментальні розбіжності.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:12
fox767676 написав:roberto dark
никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса. Пока не зайдут больщие деньги с Запада останется облцентром проблемной страны, только что с унаследованной архитектурой времен австро-польского "ЕС"
Що значить ВАШ Львів
?А ви не з України? Він зовсім НЕ ваш
?
З такими "патріотами" війну не виграти я вам скажу.
P.S. На Львівщині запущено механізм із релокацією бізнесів зі сходу та центру України, а
міністерство інфраструктури разом із Львівською ОВА працює над тим, щоб евакуювати зі зони бойових дій максимально багато підприємств.
Львів'яни допомагають створити тисячі рабочих місць та максимально наповнити бюджет, тим самим допомагаючи бійцям на фронті, поки деякі "патріоти" пишуть тут всякі дурниці.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 25 кві, 2022 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:21
Хомякоид написав:
Але більшысть житла це хрущі з чешками, от воно точно буде падати в ціні.
Гадаю панельки таки дочекаються маоової тепломодернізації у звязку з дефіцитом енергоносіїв. Райони масової радянської забудови будуть виглядати охайніше. Нове будувати будуть менше, але краще. 25 поверхових стін більше штапувати не будуть
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:27
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Думаю все ж таки центр притяжіння будуть не річки а залізниця Одеса-Львів та всі міста які знахдяться на ній (Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів)
Думаю транспортну інфраструктуру модернізують одним з перших пунктів. Краків - Одеса можна буде дістатися за 5 годин. А ось з Харкова електричками та машинами окрім як на захід вже не покататися. Шкода що місто на кордоні з мордором, але там точно посиляться негативні демографічні рухи. Поїдуть до Одеси, Києва, Дніпро (якщо зачистять ОРДЛО) та Європи. А ось у масовий переїзд до ЗУ не дуже віриться через ментальні розбіжності.
Думаю ментальні розбіжності не будуть заважати якщо люди виїждажають за кордон та там пристосовуються до зовсім іншого життя.
Якщо зявляться на ЗУ високооплачувані місця, потік з всієї України буде такий що корки в Кийові до війни будуть здаватись іграшкою що буде творитись на дорогах ЗУ.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:30
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Але більшысть житла це хрущі з чешками, от воно точно буде падати в ціні.
Гадаю панельки таки дочекаються маоової тепломодернізації у звязку з дефіцитом енергоносіїв. Райони масової радянської забудови будуть виглядати охайніше. Нове будувати будуть менше, але краще. 25 поверхових стін більше штапувати не будуть
Я панельки не розглядаю як житло, навіть модернізовані.
В подібних панельках потрібно все міняти, стояки води, каналізацію, вікна, двері, криші.
Навіщо це все робити та вкладати гроші якшо вік панельних хрущів або виходить або скоро вийде.
Я не впевнений в рад.пальках в якості надійності конструкцій навіть після 50 років експлуатації.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:31
roberto dark написав: fox767676 написав:roberto dark
никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса. Пока не зайдут больщие деньги с Запада останется облцентром проблемной страны, только что с унаследованной архитектурой времен австро-польского "ЕС"
Що значить ВАШ Львів
?А ви не з України? Він зовсім НЕ ваш
?
З такими "патріотами" війну не виграти я вам скажу.
Йдіть ви до біса з вашими псевдопатріотичними пред'явами
Саме ви протиставляєте судьбу Львова судьбі решти країни. Типа Львів розквітне коли вся країна буде загибатися. Це безглуздо та не можливо. Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету. На відміну від того ж Харкова, який дуже шкода.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:34
budmix_org написав:
Давайте так, де Ви живете і скільки у вас дітей? От цікаво.
В Україніживу та працюю, п'ять дітей[/quote]
От бачте, люди стараються.
Всім би так в Україні, ми б вже перегнали Німеччину по населенню.
Але все ж таки демографія в Україні просто провальна. Без іміграції в країну не обійтись.
Одне можу добавити, будуть високооплачувані робочі міста, буде іміграція в Україну.
Також багато людей будуть згодні пропрацювати 5-8 років щоб отримати європейський паспорт після вступу України в Європейський Союз.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Пон 25 кві, 2022 11:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:34
Мені це все нагадує чисто СЕПАРСЬКУ риторику від ДНР та ЛНР.
fox767676 написав: roberto dark написав: fox767676 написав:roberto dark
никому ваш львов без ЕС не нужен. Город без реки, городского транспорта, современной архитектуры и крупного бизнеса. Пока не зайдут больщие деньги с Запада останется облцентром проблемной страны, только что с унаследованной архитектурой времен австро-польского "ЕС"
Що значить ВАШ Львів
?А ви не з України? Він зовсім НЕ ваш
?
З такими "патріотами" війну не виграти я вам скажу.
Йдіть ви до біса з вашими псевдопатріотичними пред'явами
Саме ви протиставляєте судьбу Львова судьбі решти країни. Типа Львів розквітне коли вся країна буде загибатися. Це безглуздо та не можливо. Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету. На відміну від того ж Харкова, який дуже шкода.
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roberto dark
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:36
fox767676 написав:
Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.
Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?
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