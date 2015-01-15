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з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:40

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.

Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?


Але раціо є в те що Львів не зможе прийняти багато людей без зміни інфраструктури.
Кажуть що і так в Львові корки на вулицях.
Без метро не обійтись.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:42

  Хомякоид написав:
  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Але більшысть житла це хрущі з чешками, от воно точно буде падати в ціні.


Гадаю панельки таки дочекаються маоової тепломодернізації у звязку з дефіцитом енергоносіїв. Райони масової радянської забудови будуть виглядати охайніше. Нове будувати будуть менше, але краще. 25 поверхових стін більше штапувати не будуть


Я панельки не розглядаю як житло, навіть модернізовані.
В подібних панельках потрібно все міняти, стояки води, каналізацію, вікна, двері, криші.
Навіщо це все робити та вкладати гроші якшо вік панельних хрущів або виходить або скоро вийде.
Я не впевнений в рад.пальках в якості надійності конструкцій навіть після 50 років експлуатації.


Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:43

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.

Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?

Та який там Львів? Що він там забув? Він в основному до Белгороду їздив торгувати шкарпетками на базарі. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:48

  fox767676 написав:
Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.


Можливо, в мене в батьків цегляна пятиповрхова чешка.
Будинок супер.
Якщо там поставити інд.опалення, замінити труби та каналью то можна його ще років 50 сміливо експлатувати.
Якщо ще утеплити назовні, вийде суперекономний в плані опалення.
Хомякоид
 
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