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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:40
BIGor написав: fox767676 написав:
Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.
Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?
Але раціо є в те що Львів не зможе прийняти багато людей без зміни інфраструктури.
Кажуть що і так в Львові корки на вулицях.
Без метро не обійтись.
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Хомякоид
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:42
Хомякоид написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Але більшысть житла це хрущі з чешками, от воно точно буде падати в ціні.
Гадаю панельки таки дочекаються маоової тепломодернізації у звязку з дефіцитом енергоносіїв. Райони масової радянської забудови будуть виглядати охайніше. Нове будувати будуть менше, але краще. 25 поверхових стін більше штапувати не будуть
Я панельки не розглядаю як житло, навіть модернізовані.
В подібних панельках потрібно все міняти, стояки води, каналізацію, вікна, двері, криші.
Навіщо це все робити та вкладати гроші якшо вік панельних хрущів або виходить або скоро вийде.
Я не впевнений в рад.пальках в якості надійності конструкцій навіть після 50 років експлуатації.
Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.
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fox767676
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:48
fox767676 написав:
Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.
Можливо, в мене в батьків цегляна пятиповрхова чешка.
Будинок супер.
Якщо там поставити інд.опалення, замінити труби та каналью то можна його ще років 50 сміливо експлатувати.
Якщо ще утеплити назовні, вийде суперекономний в плані опалення.
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Хомякоид
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