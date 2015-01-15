Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Та який там Львів? Що він там забув? Він в основному до Белгороду їздив торгувати шкарпетками на базарі.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 11:43
Та який там Львів? Що він там забув? Він в основному до Белгороду їздив торгувати шкарпетками на базарі.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:48
Можливо, в мене в батьків цегляна пятиповрхова чешка.
Будинок супер.
Якщо там поставити інд.опалення, замінити труби та каналью то можна його ще років 50 сміливо експлатувати.
Якщо ще утеплити назовні, вийде суперекономний в плані опалення.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:59
Щось можете предметно зауважити ? Дотаційне місто, яке розвивалося коли було у складі тогочасного ЄС. Які досягнення є зараз? Чим воно може бути цікаве іт-синіору з Києва у мирний час ? В мене знайомих з ІТ приблизно 200 людей. Так деякі, купивщись на псевдоєвропейський піар цього міста намагались там жити, все одно, закінчили мучитися дурницями та поїхали до Києва. Під час війни поїхали чи до дому , чи у Європу. Ті хто у Львові та навколишніх селищах використовують їх тільки як нічліжки, працюючи з дому.
І закінчуйте с псевдопатриотичими пред`явами. Ви горомадянин Ізраїлю, країни яка займає дуже слизьку позицію у війні
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:01
Думаю Київ вже нікуди не перейде.
Просто буде зменшення населення, та новобудови перестануть будуватись.
Я не розглядаю Київ як обєкт інвештицій від слова зовсім.
Втратити все від одного ортилерійського снаряду або ракети, дякую
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:04
Що значить "хоч"? З останніх 3 років я майже півроку провів у справжній Європі, та 4 штатах США? Я люблю Київ, в мене тут достатньо нерухомості . Що я забув у Львові ? Ви самі зараз у Львові ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 25 кві, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:08
BIGor
А ви щасливий та матьорий айтівець у Львові ?
Я свої київські 100 метрів чисто в ІТ заробив. А ви не змогли, бо мабуть менш фаховий. Але все одно Львовом гребуєте, а чого ж ви від більш синйорних вимагаєте
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:22
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:24
Відносно Львова.
Львів зможе прийняти великий завод в межах міста ?
Досить є вільної землі ?
В Вінниці останім часом побудували нові цехи фабрики Рошен, автрійської Фішер та декілька автозаводиків по скручуванню кабелів.
Це все в межах міста, з тролейбусним сполученням.
Ще багато залишилось вільних ділянок в межах міста.
Тому більш пріоритетними прогнозую розвиток невеликих обл.центрів на ЗУ (Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Чернівці)
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 25 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 кві, 2022 12:56
Відносно ЛЬвова.
Давайте хоча б спочатку сміттєпереробний завод побудуємо.
Це вже буже заявкою на тактичний успіх. Хоча б закріплення на проточних позиціях, бо ща часів Порошенка були кейси що здавалося що і поточне навантаження для Львова непід'ємне.
А так до всієї Західної України ставлюся з любов'ю, вірю в пришвидшений розквіт всіх її регіонів та міст.
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