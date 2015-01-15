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з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:43

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.

Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?

Та який там Львів? Що він там забув? Він в основному до Белгороду їздив торгувати шкарпетками на базарі. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:48

  fox767676 написав:
Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.


Можливо, в мене в батьків цегляна пятиповрхова чешка.
Будинок супер.
Якщо там поставити інд.опалення, замінити труби та каналью то можна його ще років 50 сміливо експлатувати.
Якщо ще утеплити назовні, вийде суперекономний в плані опалення.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:59

Мені це все нагадує чисто СЕПАРСЬКУ риторику від ДНР та ЛНР.


Щось можете предметно зауважити ? Дотаційне місто, яке розвивалося коли було у складі тогочасного ЄС. Які досягнення є зараз? Чим воно може бути цікаве іт-синіору з Києва у мирний час ? В мене знайомих з ІТ приблизно 200 людей. Так деякі, купивщись на псевдоєвропейський піар цього міста намагались там жити, все одно, закінчили мучитися дурницями та поїхали до Києва. Під час війни поїхали чи до дому , чи у Європу. Ті хто у Львові та навколишніх селищах використовують їх тільки як нічліжки, працюючи з дому.
І закінчуйте с псевдопатриотичими пред`явами. Ви горомадянин Ізраїлю, країни яка займає дуже слизьку позицію у війні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:01

  fox767676 написав:
Панельні хрущі приречені, як і половина цегляних. Я про чешки (крім 464 серії) та висотки. Зносити їх дорого, та вони більш придатні до ремонту та модернізації. Загальна тенденція - забудова в Київі перейде з кількісних прокащзників у якісні. Будівельного буму не будет. Зростання буде в південно-західному та західному регіонах.


Думаю Київ вже нікуди не перейде.
Просто буде зменшення населення, та новобудови перестануть будуватись.

Я не розглядаю Київ як обєкт інвештицій від слова зовсім.
Втратити все від одного ортилерійського снаряду або ракети, дякую :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:04

  BIGor написав:
  fox767676 написав:Львів зараз - велика нічліжка, яку обстрілюють трохи рідше ніж інші, вот та й все. Ніякої цікавої інфраструктури там не створено, крім корупційних об'єктів часів євро 2012, що фінансувалися виключно з держбюджету.

Ви хоч були раз у Львові останні 2 роки?


Що значить "хоч"? З останніх 3 років я майже півроку провів у справжній Європі, та 4 штатах США? Я люблю Київ, в мене тут достатньо нерухомості . Що я забув у Львові ? Ви самі зараз у Львові ?
https://www.youtube.com/shorts/Ibd5rxyIGm0


:D
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 25 кві, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:08

BIGor
А ви щасливий та матьорий айтівець у Львові ?

Я свої київські 100 метрів чисто в ІТ заробив. А ви не змогли, бо мабуть менш фаховий. Але все одно Львовом гребуєте, а чого ж ви від більш синйорних вимагаєте
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:22

  fox767676 написав:BIGor
А ви щасливий та матьорий айтівець у Львові ?

Я свої київські 100 метрів чисто в ІТ заробив. А ви не змогли, бо мабуть менш фаховий. Але все одно Львовом гребуєте, а чого ж ви від більш синйорних вимагаєте

Я вже IT-шник? Був же в Біг4. І взагалі до чого ваш висер?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:24

  BIGor написав:Лендлорд з Києва який не був у Львові гадить на Львів, зрозуміло.


Відносно Львова.
Львів зможе прийняти великий завод в межах міста ?
Досить є вільної землі ?

В Вінниці останім часом побудували нові цехи фабрики Рошен, автрійської Фішер та декілька автозаводиків по скручуванню кабелів.
Це все в межах міста, з тролейбусним сполученням.
Ще багато залишилось вільних ділянок в межах міста.

Тому більш пріоритетними прогнозую розвиток невеликих обл.центрів на ЗУ (Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Чернівці)
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 25 кві, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 12:56

Відносно ЛЬвова.
Давайте хоча б спочатку сміттєпереробний завод побудуємо.
Це вже буже заявкою на тактичний успіх. Хоча б закріплення на проточних позиціях, бо ща часів Порошенка були кейси що здавалося що і поточне навантаження для Львова непід'ємне.
А так до всієї Західної України ставлюся з любов'ю, вірю в пришвидшений розквіт всіх її регіонів та міст.
fox767676
 
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