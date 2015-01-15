Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Bolt написав:Хомякоид написав:
Відносно Львова.
Львів зможе прийняти великий завод в межах міста ?
Досить є вільної землі ?
В Вінниці останім часом побудували нові цехи фабрики Рошен, автрійської Фішер та декілька автозаводиків по скручуванню кабелів.
Це все в межах міста, з тролейбусним сполученням.
Ще багато залишилось вільних ділянок в межах міста.
Тому більш пріоритетними прогнозую розвиток невеликих обл.центрів на ЗУ (Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Чернівці)
Хочаби на території бувшого ЛАЗу.Там землі більше ніж дофіга. Тим більше сам Доля сказав, що не дозволить її житлову забудову, тіко під виробництво.
там все з землею чисто ?
Один всього ЛАЗ ?
В Вінниці принаймні з десяток знаю колишніх заводів та пустирів де можна нові цехи будувати.
Від колишнього підшипнікового до лампового які не менші ніж ЛАЗ у Львові.