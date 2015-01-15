RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:25

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Лендлорд з Києва який не був у Львові гадить на Львів, зрозуміло.


Відносно Львова.
Львів зможе прийняти великий завод в межах міста ?
Досить є вільної землі ?

В Вінниці останім часом побудували нові цехи фабрики Рошен, автрійської Фішер та декілька автозаводиків по скручуванню кабелів.
Це все в межах міста, з тролейбусним сполученням.
Ще багато залишилось вільних ділянок в межах міста.

Тому більш пріоритетними прогнозую розвиток невеликих обл.центрів на ЗУ (Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Чернівці)

Хочаби на території бувшого ЛАЗу.Там землі більше ніж дофіга. Тим більше сам Доля сказав, що не дозволить її житлову забудову, тіко під виробництво.


там все з землею чисто ?
Один всього ЛАЗ ?
В Вінниці принаймні з десяток знаю колишніх заводів та пустирів де можна нові цехи будувати.
Від колишнього підшипнікового до лампового які не менші ніж ЛАЗ у Львові.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 08:31

Україні не дадуть гарантій, аналогічних п'ятій статті НАТО, – Джонсон
Навряд чи це буде щось на кшталт 5 статті НАТО. Але ми можемо підтримати українців зброєю, навчаннями та розвідувальними даними,
– сказав Джонсон.

Він додав, що гаранти безпеки України мають зробити усе для того, щоб напад на нас вважався неможливим через нашу оборонну потужність.

https://24tv.ua/ukrayini-ne-dadut-garan ... n_n1960930

Тобто або в НАТО або створювати (таємно як Ізраїль ) ядерну зброю. Іншого не дано.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10830
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:10

  Ukrainian написав:Україні не дадуть гарантій, аналогічних п'ятій статті НАТО, – Джонсон
Навряд чи це буде щось на кшталт 5 статті НАТО. Але ми можемо підтримати українців зброєю, навчаннями та розвідувальними даними,
– сказав Джонсон.

Він додав, що гаранти безпеки України мають зробити усе для того, щоб напад на нас вважався неможливим через нашу оборонну потужність.

https://24tv.ua/ukrayini-ne-dadut-garan ... n_n1960930

Тобто або в НАТО або створювати (таємно як Ізраїль ) ядерну зброю. Іншого не дано.

Ну, звучит логично: для этой статьи члены клуба и в общак какие-то деньги скидывают и сами помогать обязаны "если что". А тут как-бы в одни ворота игра намечается...
_hunter
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:11

Бриты обновили пошлины до нуля.
Запускаем экспорт на Британию ?
Недвига в ЗУ рокетой вверх ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 07:10

  Хомякоид написав:Бриты обновили пошлины до нуля.
Запускаем экспорт на Британию ?
Недвига в ЗУ рокетой вверх ?

Экспорт чего? Вы сами что экспортируете из Украины? Сколько на этом зарабатываете? Каким боком недвига до экспортеров?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:26

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Бриты обновили пошлины до нуля.
Запускаем экспорт на Британию ?
Недвига в ЗУ рокетой вверх ?

Экспорт чего? Вы сами что экспортируете из Украины? Сколько на этом зарабатываете? Каким боком недвига до экспортеров?


Пока ничего. Обдумываю. Есть знакомые людишки в Британии.

Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе. Пока можно начать с Британии раз там обнулили экспорт.

У нас разница огромная в цена наемной силы, в 4-5 раз.

А что с табачком ? Акцизы я так понимаю никто не обнулял ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:19

  Хомякоид написав: Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе. Пока можно начать с Британии раз там обнулили экспорт.
\\\

Посыл хороший, но решительно непонятно почему _только_ ЗУ начнет бурно развиваться? И где та Британия и где ЗУ?.. -- я бы понял, если бы Польша пошлины обнулила.
Не, там, конечно, пошли каки-то слухи о полном снятии пошлин на год, но как/когда оно будет -- нужно еще посмотреть.
А так-то: что Украина такого экспортирует именно с запада -- за исключением гастарбайтеров -- на них и так пошлин нету :lol: -- кабеля для всяких БМВ крутит, какая-то фабрика по переработке "черного" леса-кругляка, вроде, есть. Что-то вроде как и все...
_hunter
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:30

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

  Хомякоид написав:Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе.

Чего? Придут богатые дядьки и будут раздавать каждому по 100 куе? (хотя судя по движняку в ковид на КРЖН кому-то их давали). Идея фикс - придет царь и все порешает, а мы будем и дальше на печи сидеть?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:27

  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе. Пока можно начать с Британии раз там обнулили экспорт.
\\\

Посыл хороший, но решительно непонятно почему _только_ ЗУ начнет бурно развиваться? И где та Британия и где ЗУ?.. -- я бы понял, если бы Польша пошлины обнулила.
Не, там, конечно, пошли каки-то слухи о полном снятии пошлин на год, но как/когда оно будет -- нужно еще посмотреть.
А так-то: что Украина такого экспортирует именно с запада -- за исключением гастарбайтеров -- на них и так пошлин нету :lol: -- кабеля для всяких БМВ крутит, какая-то фабрика по переработке "черного" леса-кругляка, вроде, есть. Что-то вроде как и все...


Вы уже несколько идей толкнули для экспорта в Британию.
На самом деле возможностей море, от с.х продуктов до запчастей для автотранспорта.
Западная Украина ближе и безопаснее что-бы открыть производство на экспорт в Британию или ЕС, надеюсь с эти никто спорить не будет ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:31

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Родители устроили продавцом беженку из Харькова.
Очень понравилось в Виннице по сравненеию с Харьковом, присматривает с мужем купить квартирко в городе.
Ждут окончания войны что-бы определиться окончательно.

Будет рост РН западного региона после войны, запишите это в блокнотик.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Будівництво в областях України, 2002-2015 рр.
konstantinlev » Чет 16 чер, 2016 10:40
0 2204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2016 10:40
konstantinlev
Західний Центр Нерухомості України - Львів технічний паспорт
zahcentr » Нед 07 чер, 2015 10:30
0 3879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2015 10:30
zahcentr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (95)
29.04.2022 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.