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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:32

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:38

  Investor_K написав:Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты

Судя по разрушениям в Харькове и в Виннице - безопаснее.
BIGor
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