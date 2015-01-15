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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:32
Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:38
Investor_K написав:
Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты
Судя по разрушениям в Харькове и в Виннице - безопаснее.
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BIGor
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