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Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:32

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:38

  Investor_K написав:Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты

Судя по разрушениям в Харькове и в Виннице - безопаснее.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:05

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе. Пока можно начать с Британии раз там обнулили экспорт.
\\\

Посыл хороший, но решительно непонятно почему _только_ ЗУ начнет бурно развиваться? И где та Британия и где ЗУ?.. -- я бы понял, если бы Польша пошлины обнулила.
Не, там, конечно, пошли каки-то слухи о полном снятии пошлин на год, но как/когда оно будет -- нужно еще посмотреть.
А так-то: что Украина такого экспортирует именно с запада -- за исключением гастарбайтеров -- на них и так пошлин нету :lol: -- кабеля для всяких БМВ крутит, какая-то фабрика по переработке "черного" леса-кругляка, вроде, есть. Что-то вроде как и все...


Вы уже несколько идей толкнули для экспорта в Британию.
На самом деле возможностей море, от с.х продуктов до запчастей для автотранспорта.
Западная Украина ближе и безопаснее что-бы открыть производство на экспорт в Британию или ЕС, надеюсь с эти никто спорить не будет ?

С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:37

  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:46

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:07

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:
  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..


Ну у вас и размах батенька.
Я не знаю чем нужно ворочать что=бы загонять составами.
Тут бы одну фуру время от времени отправлять.
Может быть даже небольшими грузовичками.

Кстати когда работал на заводе в Германии наблюдал как небольшими грузовичками с Чехии, Польши, Словении возили что-то на завод.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:01

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..


Ну у вас и размах батенька.
Я не знаю чем нужно ворочать что=бы загонять составами.
Тут бы одну фуру время от времени отправлять.
Может быть даже небольшими грузовичками.

Кстати когда работал на заводе в Германии наблюдал как небольшими грузовичками с Чехии, Польши, Словении возили что-то на завод.

Ну так в этом то и "фишка": если уж в Европах 300-400км не проблема мотнуться с ихними ЗП да платными дорогами -- почему это для Украины такая уж проблема должна быть?
Но так-то да: нужно банально садиться и считать -- кап-затраты, проблемы с наймом, стоимость перевозки -- может и ЗУ достаточно будет, а может и к Центру выгоднее будет перебраться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:48

  _hunter написав:Ну так в этом то и "фишка": если уж в Европах 300-400км не проблема мотнуться с ихними ЗП да платными дорогами -- почему это для Украины такая уж проблема должна быть?
Но так-то да: нужно банально садиться и считать -- кап-затраты, проблемы с наймом, стоимость перевозки -- может и ЗУ достаточно будет, а может и к Центру выгоднее будет перебраться...


Грузовички не попадают под правило платных автобанов в Германии.
Поэтому еще одна фишка почему возможно видел многих которые возили что-то на машиностроительные заводы.
А в чем выгодность центра Украины ? Близость к сырью ?
Хомякоид
 
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