RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Перспективи РН в зв'язку
з вступом України в ЄС

Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:32

Re: Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:38

  Investor_K написав:Безопаснее аж на целых пару минут полета ракеты

Судя по разрушениям в Харькове и в Виннице - безопаснее.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6010
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:05

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Посыл этой ветки что с вступлением Украины в ЕС начнет бурно развиваться ЗУ что поднимет цену на недвигу в этом регионе. Пока можно начать с Британии раз там обнулили экспорт.
\\\

Посыл хороший, но решительно непонятно почему _только_ ЗУ начнет бурно развиваться? И где та Британия и где ЗУ?.. -- я бы понял, если бы Польша пошлины обнулила.
Не, там, конечно, пошли каки-то слухи о полном снятии пошлин на год, но как/когда оно будет -- нужно еще посмотреть.
А так-то: что Украина такого экспортирует именно с запада -- за исключением гастарбайтеров -- на них и так пошлин нету :lol: -- кабеля для всяких БМВ крутит, какая-то фабрика по переработке "черного" леса-кругляка, вроде, есть. Что-то вроде как и все...


Вы уже несколько идей толкнули для экспорта в Британию.
На самом деле возможностей море, от с.х продуктов до запчастей для автотранспорта.
Западная Украина ближе и безопаснее что-бы открыть производство на экспорт в Британию или ЕС, надеюсь с эти никто спорить не будет ?

С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:37

  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:46

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..
_hunter
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:07

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:
  _hunter написав:С "безопаснее" -- чуть поспорю :) -- тот же Львов -- бомбили...
С "ближе" -- спорить, конечно, смысла нет -- карты не врут. Тут вопрос насколько +5 часов езды фурой на Винницу/Житомир погоду делают -- если до Берлина/Гданьска всеравно 8 часов со Львова катиться нужно... -- а мы-то аж на Британию нацелились -- 20 часов если без особых остановок :roll:


Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..


Ну у вас и размах батенька.
Я не знаю чем нужно ворочать что=бы загонять составами.
Тут бы одну фуру время от времени отправлять.
Может быть даже небольшими грузовичками.

Кстати когда работал на заводе в Германии наблюдал как небольшими грузовичками с Чехии, Польши, Словении возили что-то на завод.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:01

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Сколько стоит тонно/км для фуры ?
Если большие обьемы предполагаеться возить то однозначно чем ближе к границе тем выгоднее.
Насчет безопастности то ЗУ намного безопаснее по сравнению с востоком и югом.
Знаю про то что в Виннице, Хмельницком. Тернополе пока разрушений жилых домов не было, а если и были то буквально считанные еденицы. Про разрушения я имею в виду больше чем выбитые стекла.
Я уже молчу про то что есть возможность просто так оркам свое производство и недвигу отдать на востоке и юге.

Сейчас: чисто "за бензин" + амортизация + ЗП -- ну, т.е. копейки. Как сделают платные дороги -- нужно будет смотреть... Но это +- четверть именно доставки -- насколько это критично -- вопрос.
+ если уж мы прямо на Британию нацелились -- может на железку посмотреть стоит?..


Ну у вас и размах батенька.
Я не знаю чем нужно ворочать что=бы загонять составами.
Тут бы одну фуру время от времени отправлять.
Может быть даже небольшими грузовичками.

Кстати когда работал на заводе в Германии наблюдал как небольшими грузовичками с Чехии, Польши, Словении возили что-то на завод.

Ну так в этом то и "фишка": если уж в Европах 300-400км не проблема мотнуться с ихними ЗП да платными дорогами -- почему это для Украины такая уж проблема должна быть?
Но так-то да: нужно банально садиться и считать -- кап-затраты, проблемы с наймом, стоимость перевозки -- может и ЗУ достаточно будет, а может и к Центру выгоднее будет перебраться...
_hunter
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:48

  _hunter написав:Ну так в этом то и "фишка": если уж в Европах 300-400км не проблема мотнуться с ихними ЗП да платными дорогами -- почему это для Украины такая уж проблема должна быть?
Но так-то да: нужно банально садиться и считать -- кап-затраты, проблемы с наймом, стоимость перевозки -- может и ЗУ достаточно будет, а может и к Центру выгоднее будет перебраться...


Грузовички не попадают под правило платных автобанов в Германии.
Поэтому еще одна фишка почему возможно видел многих которые возили что-то на машиностроительные заводы.
А в чем выгодность центра Украины ? Близость к сырью ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:10

  Хомякоид написав:
  _hunter написав:Ну так в этом то и "фишка": если уж в Европах 300-400км не проблема мотнуться с ихними ЗП да платными дорогами -- почему это для Украины такая уж проблема должна быть?
Но так-то да: нужно банально садиться и считать -- кап-затраты, проблемы с наймом, стоимость перевозки -- может и ЗУ достаточно будет, а может и к Центру выгоднее будет перебраться...


Грузовички не попадают под правило платных автобанов в Германии.
Поэтому еще одна фишка почему возможно видел многих которые возили что-то на машиностроительные заводы.
А в чем выгодность центра Украины ? Близость к сырью ?

И это тоже. Но уже обсуждали, вроде в этой ветке: больше что просто свободной земли что каких-то полу-готовых совковых цехов, ближе к емким линиям ЭП, больше человеческих ресурсов...
Возвращаясь к той фабрике-кабелекрутке: я слышал у них постоянные проблемы с набором раб-силы были. А стояли бы они под Винницей -- 100% уверен -- закрылиб все вакансии.
_hunter
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108677
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Будівництво в областях України, 2002-2015 рр.
konstantinlev » Чет 16 чер, 2016 10:40
0 2204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2016 10:40
konstantinlev
Західний Центр Нерухомості України - Львів технічний паспорт
zahcentr » Нед 07 чер, 2015 10:30
0 3879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2015 10:30
zahcentr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.